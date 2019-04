(VIDEO) Trabajadores del J.M. de los Ríos protestaron este lunes para exigir mejoras salariales e insumos para el hospital

15-04-19.- Trabajadores del hospital J.M. de los Ríos, protestaron este lunes, exigiendo mejores condiciones salariales y denunciaron la falta de insumos en el recinto, reseñaron canales digitales a través de la red social Twitter.En ese sentido, el doctor Vietnam Vera, manifestó que “no hay recursos, no hay servicios, los hospitales cada vez están en peores condiciones y los salarios cada vez son más irrisorios”.“Queremos un sueldo digno, el que tenemos no nos alcanza para nada. El dinero que recibo sólo me alcanza para los pañales de mi bebé y de resto me ayudan mis familiares”, fueron las declaraciones de una de las enfermeras del centro asistencial.Por su parte, otra enfermera del mismo nosocomio, sostuvo que en la quincena cobró 14.000 Bs. “No tengo para lavar mi uniforme y tengo compañeras que tienen más de 15 días sin poder lavarlo porque el dinero no alcanza para comprar jabón”.“Hoy volvemos a las calles y es una respuesta que le damos a los que hoy asumen funciones de gobierno, en vista de la situación tan grave que viven nuestros hospitales, así lo manifestó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital.Asimismo destacó que “hoy los profesionales de la salud estamos en una extrema pobreza, yo no creo que esto cambie con el régimen de Nicolás Maduro, aquí tiene que haber un cambio de modelo político”.“Llegó el momento de retomar las calles con fuerza para lograr los cambios que el país necesita. Estamos dispuestos a asumir nuestro trabajo pero nos estamos muriendo de hambre”, recalcó.