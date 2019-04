Jubilados de PDVSA-Gas Anaco protestan en los portones exigiendo su pago de pensiones

5 de abril de 2019.- Los jubilados de PDVSA-Gas-Anaco mantienen cerrado el portón como forma de protesta en reclamo del pago del dinero proveniente de los fondos de jubilados de PDVSA.

Los jubilados expresan que no los atienden en ninguna de las instancias dentro de la compañía. "Nuestra intención es que esta información le llegue a los ministros, a las autoridades competentes, al presidente para que sepa lo que está pasando con los jubilados PDVSA. Somos el unico poder moral que hay en la estatal venezolana. Y exigimos nuestro pago como corresponde y en los lapsos acordados"

Romel Gomez, jubilado de petrolero de PDVSA, hace énfasis en aclarar que esta acción de protesta "No se trata de un acto político partidista". También nos dice que cerraron el portón, haciendo concesiones a cosas puntuales como la entrada a los niños al pre-escolar o al paso de los camiones cisternas de agua para las comunidades, pero advierte que el día de mañana serán aun más radicales porque no han cumplido con el lapso de 48 horas que les habían dado para realizar el pago.

"Los jubilados de PDVSA vivimos en condiciones paupérrimas. El día de mañana radicalizaremos las acciones. Cerraremos por el lado de la zona industrial y no vamos a dejar pasar a nadie. Vivimos casi como indigentes, siendo nosotros los trabajadores que fuimos quienes mantuvimos la industria petrolera como la tercera más importante del Mundo. Fuimos nosotros los mismos trabajadores que produciamos tres millones de barriles de petróleo diarios, no como ahora que solo se produce un millón. Eso no es culpa nuestra. Merecemos que nos paguen lo que nos corresponde por Derecho". Es un fondo de pensiones que es nuestro , expresa Gómez.

Manifiestan su indignación asl tener que vivir después de toda una vida de trabajo en la industria petrolera con los denominados pagarés que no alcanzan ni para 2 Kg de Harina de maíz. Expresan que los trabajadores activos an manifestado su disposisción a unirse a la protesta que llevan a cabo. Los pensionados le expresan a Aporrea.org su determinación de seguir en pie de lucha.