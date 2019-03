Banca no paga la pensión completa en efectivo a los adultos mayores

21-03-19.-El equipo de Contrapunto realizó un recorrido por las entidades bancarias de Caracas para constatar la realidad de los pensionados. Hay quienes prefieren trasladarse desde Valles del Tuy y de otras ciudades cercanas, a la ciudad capital para cobrar la pensión, porque en dicha localidad sólo hay dos sedes bancarias y las personas amanecen haciendo cola afuera de los bancos.

Pensionados del Banco Bicentenario, indican que desde que se aumentó la pensión a Bs 18 mil, no les han pagado completo, sólo les dan Bs 10 mil en efectivo, porque son instrucciones que reciben los bancos por parte del Gobierno.

Los pensionados resaltan que con los billetes de baja denominación (Bs 2 y 5) no pueden pagar nada porque nadie los acepta, ni el transporte público, lo que consideran como pérdida y atraso para el país.

Además de la pensión los adultos mayores realizan oficios que les generen otros ingresos, algunos venden café en las calles, otros trabajan por día en casas de familia o hacen arreglos de costura.

Eduardo Ruíz, pensionado, manifiesta que "si no hacemos otro oficio, sino solo recibir la pensión nos morimos de hambre, ahorita las personas mayores estamos pasando trabajo porque ni en las empresas conseguimos empleo, ni de obrero, y aún somos personas útiles que podemos aportar al país. Quienes tienen familiares fuera de Venezuela esperan que les manden dinero para poder comprar medicinas porque con la pensión no alcanza. No tenemos calidad de vida".

Carmen Zerpa, pensionada, expresa que en Banesco "comenzaron dándonos 10 mil bolívares y ahora 7 mil bolívares, cada vez es menos. El apagón nos agarró sin dinero. El poco efectivo que sacamos sólo nos alcanza para pagar el pasaje, porque los de la tercera edad pagamos pasaje completo. Yo tengo 87 años y me tuve que zumbar a la calle a trabajar porque tenemos necesidad de comprar medicamentos y alimentos. Y si viene otro aumento de la pensión vamos a seguir hundiéndonos".

Italia Giannattaio, pensionada, destaca que "con la hiperinflación que hay ahora los viejitos vamos a tener que salir a buscar trabajo, en el Banco Fondo Común nos dan 7 mil bolívares, y nos preguntamos ¿por qué no nos dan el pago completo?, si en los bancos del Estado dan 10 mil bolívares. Cuando vamos a comprar comida si pagamos en efectivo sale mucho más económico, entonces esto no nos alcanza para nada".