Sindicalistas públicos aseguran que han sido despojados de beneficios contractuales

07-03-19.-Este jueves, en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, los sindicalistas del sector público, Pablo Zambrano, dirigente por el sector salud, y José Patines, quien representante del ministerio de Relaciones Exteriores, coinciden en la necesidad de ir a un paro "para que la clase trabajadora vuelva a tener los beneficios de antes".



José Patines, aseguró que "nadie del Gobierno nos ha querido atender después de haber perdido el contrato colectivo". El sindicalista dice no entender "cómo después de habernos quitado todo, quieren que nos sentemos a discutir sobre el contrato colectivo".



Mientras que Pablo Zambrano añade que esta, es una reacción ante el hecho de que los trabajadores estén buscando un cambio, porque se les eliminaron las cláusulas económicas y sociales, y se les aplicaron las llamadas "tablas del hambre". "Entonces ahora, el preso de la crisis del país recae sobre la clase trabajadora", agregó.



Patines continuó señalando que "lamentablemente lo que vemos aquí, es que a Nicolás (Maduro), le están dictando pauta. Estuvimos el martes con (Juan) Guaidó en el Colegio de Ingenieros, discutiendo, no para llamar a un paro, porque la cancillería está trabajando con las uñas, porque no hay agua, no hay papel, no hay toner".



Asimismo, José Patines denunció que no tienen ningún apoyo, "hemos pasado cartas al ministerio del Trabajo, hemos ido a la Vicepresidencia, nadie nos ha querido atender desde que fuimos despojados del contrato colectivo".



"Nosotros no nos podemos sentar con gente que nos quitó lo que teníamos por años. En noviembre protestamos frente a la Vicepresidencia, y por ello despidieron en enero a más de 150 trabajadores por eso mismo. Es la intimidación que le tienen a los trabajadores", dijo Patines.

Por su parte, Zambrano insistió en que "el Gobierno le ha faltando el respeto a la clase obrera y trabajadora". Recuerda que hace algunos años al ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo "rescataron de una celda, y ahora nos encarcelan y nos persiguen por reclamar nuestros derechos".



Patines informó que desde el sindicato se están preparando para dar anuncios importantes este viernes 8 de marzo.



Zambrano, resaltó que las personas están buscando "como locas" medicamentos, al mismo tiempo que las personas que han sufrido de (Accidente Cerebro-Vascular) ACV, no consiguen en Venezuela sus medicamentos, pero por el camino del tráfico sí. "Todos en el gobierno saben que en Venezuela no se consiguen las medicinas, pero por el camino del tráfico sí", añadió.



Por último, Patines se dirigió a los venezolanos que tienen planeado irse del país, que no se vayan, "aguántense, la pelea la debemos dar aquí".

