Central Socialista de Trabajadores desestima reunión de Guaidó con sindicatos minoritarios

Marco Tulio Díaz, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst).

6 marzo 2019 - La reunión que sostuvo el diputado de la Asamblea Nacional en desacato y nulidad jurídica, Juan Guaidó, para llamar a paros escalonados, con una fracción sindical minoritaria, no tuvo legalidad alguna debido a que no participaron representantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), que agrupa a la mayoría de los sindicatos de base de la administración pública, declaró este miércoles el vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst), Marco Tulio Díaz.



"La administración publica en su totalidad ni Fentrasep, estuvieron presente en ese encuentro, por eso no tiene legitimidad de las federaciones que agrupan la inmensa mayoría de los sindicatos, no hubo voceros principales en esa reunión", afirmó el también presidente de la Federación Bolivariana de Trabajadores de la Construcción, durante una entrevista telefónica con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).



El sindicalista detalló que quienes participaron en la reunión con el diputado en desacato, fueron personas que de manera individual se identificaron como voceros de sindicatos. Además, resaltó que solo los representantes legítimos de sectores de la clase obrera están en la potestad de convocar reuniones y llamar a paros tal como indica el marco de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).



"Carece de legalidad porque para abordar temas de trabajadores primero se debe cumplir con el respeto a las leyes", subrayó el líder obrero.



Díaz indicó que esas acciones son parte de una "patraña dirigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y sobretodo por Fedecámaras que no deja que insistir en generar situaciones de caos en el país".



En ese sentido, enfatizó que "el movimiento sindical venezolano y la inmensa mayoría de la clase obrera están comprometidos con el pueblo, con la paz, la producción y sobretodo respalda al presidente obrero de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro... eso debe saberlo el mundo, no necesitamos tutelaje de nadie y mucho menos orientaciones de Donald Trump, la política es una cosa y el campo laboral es otro tema", sentenció el sindicalista.



Remarcó que desde la Cbst rechazan el llamado a paro escalonado, lo cual calificó de "una planificación para generar violencia y guarimbas desde el campo laboral".



El dirigente de la Central Socialista de Trabajadores acotó que el sector construcción se encuentra planificando movilizaciones y reuniones con trabajadores para conciliar cualquier situación confusa que pueda suscitar con los empleados públicos.



Con respecto a la propuesta del diputado en desacato Juan Guaidó de una supuesta ley de garantías "para proteger a los trabajadores estatales víctimas de persecución política", Marco Tulio Díaz argumentó que ya existe la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras.



Resaltó que ninguna Ley puede estar por encima de la Ley Orgánica del Trabajo. "En la Lottt tenemos todo el marco jurídico para la protección social y los derechos de los trabajadores venezolanos, allí tenemos todo para resolver los problemas que pueda haber en las empresas y que afecte a los trabajadores", sentenció el vicepresidente de la Cbst.

