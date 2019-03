Franklin Rondón descarta paro nacional en administración pública

Franklin Rondón Credito: Prensa VTV

6 marzo 2019 - El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del sector público, Franklin Rondón, anunció que no habrá paro escalonado nacional en la administración pública.



La información la dio a conocer en una entrevista realizada durante el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión.



“Yo siento que (Juan) Guaidó está frente a una nueva derrota al hacer el llamado a paro escalonado y fundamentalmente con los trabajadores de la administración pública”, aseguró el también constituyente.



Esa convocatoria, destacó, es una “irresponsabilidad porque Venezuela está demandando un clima de paz, tranquilidad, entendimiento, producción y productividad”.



Dijo que mientras el diputado de la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó arenga un paro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está reunido con los trabajadores de Guayana y anunciando al país un incremento de la producción y creación de nuevas líneas.



Asimismo, afirmó que durante la Transmisión Conjunta de Radio y Televisión se visualizó a los trabajadores “con entusiasmo y motivación, que es lo que el país necesita en este momento, trabajo y desarrollo para salir adelante”.



Con una acción como esa, acotó, el mayor perjudicado es el pueblo.



Rondón invitó a los pocos dirigentes sindicales que asistieron a la reunión con Guaidó a que no se dejen manipular.



Exhortó a que entiendan que no existe una convocatoria para defender los intereses de los trabajadores pues no se trata de un ajuste salarial, seguridad social ni de convenciones colectivas.



Se trata única y exclusivamente de una guía que tiene este señor, impuesta desde el imperio y por el cártel de Lima para desestabilizar el país, detalló.



Franklin Rondón aseveró que el citado diputado no tiene influencia alguna sobre el movimiento sindical venezolano.



En días pasados un grupo de diputados golpearon a los trabajadores y a los dirigentes sindicales de la AN en desacato, así como a unas periodistas, denunció.



Argumentó que los trabajadores públicos están comprometidos con la Constitución, con la Ley Orgánica del Trabajo, el Estatuto de la Función Pública y con cumplir sus responsabilidades.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 322 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)