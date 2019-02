Organización "En Luchas" rechazó agresión a concentración de docentes universitarios realizada en Caracas

Telémaco Figueroa

19 de febrero de 2019.- El pasado 18 de febrero, ante una protesta de los profesores universitarios frente al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), liderada por el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios (Sector Docente) Prof. Telémaco Figueroa, una banda de motorizados agredió físicamente con palos a la dirigencia gremial de este sector. El saldo varios docentes lesionados y la dispersión de la protesta que aspiraba pernoctar en las instalaciones.



Miembros de la organización "Liga Unitaria Chavista Socialista LUCHAS" señalaron que en la cuarta república, durante décadas, enfrentaron a la dirigencia estudiantil y sindical adeco copeyana. En ese período denunciaron los problemas en las universidades o en las fábricas y la respuesta era siempre agresión. "Usted debe recordar señor presidente o mejor dicho, Compañero Nicolás, como nos perseguían en los portones de las textileras u otros centros de trabajo cuando repartíamos volantes o vendíamos la prensa revolucionaria".



"Teníamos la amenaza de la gerencia de las empresas que nos odiaban porque le abríamos los ojos y despertábamos la conciencia de l@s trabajador@s y nos mandaban sus hombres de seguridad a disolvernos; los gobiernos burgueses nos acusaban de romper la paz social y nos mandaban los escuadrones anti motines de la policía con órdenes de echarnos gas y golpearnos con rolos y peinillas; la burocracia sindical nos detestaba porque poníamos en evidencia su papel propatronal, su falta de democracia y compromiso con las luchas por salarios y condiciones dignas, y ellos nos mandaban las bandas armadas con palos y cabillas y, muchas veces con manoplas y revólveres. ¿Será que estamos ante un dejavú sindicalero?".



Dirigentes de "Luchas" manifestaron que el dirigente magisterial Telémaco acusó de la acción al ministro Hugbel Roa, liberando de toda culpa a la dirigencia burócrata liderada por el señor Carlos López. "Pareciera preferir pelear con un Ministro planteando su cambio, que con la dirigencia sindical de la cual forma parte. Pero en todo caso, si esto fuera así, y el responsable fuera el ministro del sector, no se explica el silencio, mucho menos la falta de repudio de la Central Sindical Bolivariana contra la criminal acción contra los hermanos de clase del sector universitario". Insistieron que el señor López en su twiter parece celebrar y justificar la acción. Lo primero que hizo por las redes sociales fue denunciar que Telémaco y la FUTV estaban de parte de Guaidó y mostraba una gráfica en donde hay una pancarta que dice. “Maduro usurpador” y “vete ya”.



LUCHAS considera que de esta manera descalifica la legitimidad de la protesta, hasta llegar a considerar que cualquier protesta hoy es una agresión contra nuestra patria, mientras tanto no cuestiona para nada las agresiones que recibieron allí los universitarios chavistas o no chavistas. "Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la acción directa de la FTUV Docente, pero la entendemos en el marco de la lucha de clases. Nuestro compromiso, es con el movimiento histórico de la lucha de los trabajadores, abriendo cada día más espacios para organizarse y posibilitar las luchas de la clase trabajadora, sindicalizada o no, por sus derechos en un marco cada vez más amplio de libertades sindicales. En consecuencia, valoramos que el silencio de la CBST es una declaración de hecho".



La clase obrera venezolana desde la huelga petrolera en la década de los treinta del siglo XX, soñamos con una revolución en la cual a los trabajadores se les escuchara y respetara en sus demandas, aun cuando no tuviéramos la razón. No sólo soñamos, trabajamos duro con el pueblo de a pie, para lograrlo. Un día nos encontramos con Chávez recién salido de la cárcel y le dijimos que nuestro temor era que él, cómo militar, reprimiera las luchas. Chávez nos prometió que eso nunca sucedería y a pesar de algunos incidentes y agresiones policiales, podemos decir que nos cumplió, sino que además se comprometió a crear un marco jurídico e institucional para la mejor organización de la clase, lo cual también cumplió, puntualizaron.



"Usted señor presidente viene de la lucha sindical contra la burocracia. Seguramente alguna vez enfrentó a los esbirros sindicaleros y sufrió contusiones y golpes. Otras veces, seguramente como también nos ocurrió a nosotros, al ver que eran tantos y armados, optamos por correr. Que rabia e impotencia sentíamos ante las bandas armadas de la burocracia sindical. No queremos que ello vuelva a ocurrir en la historia de Venezuela. Quienes promovieron esta acción represiva del día de ayer, 18 de febrero, que busquen un lugar en las ruinas de la CTV, que en el supuesto negado de que volvieran a gobernar algunos de los agentes del imperialismo como este perro faldero de Guaidó, esta práctica la van a volver a imponer como uso y costumbre”.





Para concluir, insistieron al señor presidente Maduro, que la burocracia sindical de los trabajadores universitarios utiliza bandas armadas para disolver las protestas de los profesores universitarios. Así no, señor presidente. "Sus funcionarios tienen que escuchar a los docentes universitarios, una y otra vez, así considere el gobierno sean exageradas sus aspiraciones. Y si tienen o no razón, tienen que buscar una solución lo más pronto posible, en medio de esta hiperinflación que nos devora. "Si les molesta que los trabajadores tomen las instalaciones de los ministerios, cambie entonces a esos funcionarios y ponga a otros que sepa cómo se atiende a los trabajadores en un proceso que se define revolucionario. Si resulta que en medio del asedio imperialista la plata no alcanza para aumentos, demuéstrenselo con hechos y números a los docentes universitarios, mostrando como se usan los dineros del ministerio. Hablen con los trabajadores universitarios una y otra vez y hasta convencerlos. Y si no los convencen es porque si hay de donde sacar la plata; tal vez si deciden usar el dinero del fulano concierto en la frontera para mejorar los salarios de los trabajadores estaremos buscando una solución lógica y comprometida con la clase trabajadora. El magisterio universitario sabe cuándo se les habla con la verdad. Ud muy bien debería de saber que pueblo es sabio".



"Si las tomas de los ministerios ocurren hasta un día antes de la invasión, que no se preocupen los funcionarios, al contrario, que se alegren porque cuando los cañones comiencen a retumbar podrán salir de sus oficinas junto a esos trabajadores a defender la patria. Que no se preocupen los funcionarios, que si ellos respetan a los profesores universitarios y si estos se sienten tratados con dignidad, aunque no hayan llegado a un acuerdo, saldrán a pelear juntos".



"Usted señor presidente, es co-fundador de la Central Socialista, Bolivariana de los Trabajadores y Trabajadoras, su voz es importante para que inculque la ética de lucha obrera y la dirigencia. Disculpe que insistamos en esto: no queremos ni aceptaremos, se intente emular a las odiadas bandas armadas de AD. Señor presidente, usted sabe que nosotros y la mayoría de los trabajadores y trabajadoras saldremos a defender la patria contra el imperialismo, señalaron finalmente.