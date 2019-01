(AUDIO) Trabajadores del hospital de Coche protestaron este martes para exigir la reapertura del centro. "¡Queremos trabajar!"

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

08-01-19.-Al menos 750 trabajadores del Hospital de Coche protestaron este martes a las puertas del hospital de Coche pidiendo la reapertura del centro hospitalario que cerró hace dos meses, reportó Unión Radio.Una trabajadora anunció que a partir del próximo lunes se mantendrán en las calles protestando. “Tenemos insumos y medicinas, estamos operando, había insumos pero el hospital no funciona, Necesitamos que nuestro hospital de Coche esté activo”.“Queremos trabajar, no queremos estar sentados aquí, no que nos estén cambiando para otro hospital”, subrayó.Otro trabajador hizo un llamado al gobierno para que reabra el hospital que fue cerrado luego de un incendio que afecto el sistema de energía por lo que no tiene luz. “Que de una vez resuelvan la situación del hospital porque lo que se quiere es prestar el servicio”.