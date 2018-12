Entrevista a trabajadores de Laboratorios Leti: ¨Por una movilización unitaria de los trabajadores de Guarenas en defensa de sus salarios y derechos¨

21/12.- Los trabajadores de la empresa Laboratorios Leti vienen enfrentando desde hace mucho tiempo a un capitalista de la vieja oligarquía del país, el cual aumenta cada día su agresividad contra los trabajadores que sufren la crisis económica del sistema y la política de retroceso que viene desarrollando el gobierno nacional, acabando con las conquistas históricas alcanzadas por el movimiento obrero bajo los gobiernos del presidente Chávez. Desde Izquierda Revolucionaria (IR) hemos entrevistado a estos compañeros para dar a conocer su lucha nacional e internacionalmente. A causa de los riesgos personales a que están siendo sometidos los compañeros no se da el nombre de ninguno de los entrevistados

I.R: ¿Cuál es la productividad de la empresa, donde se encuentra instalada y quiénes son sus dueños?

TRABAJADOR: Soy trabajador de la empresa Laboratorio Leti, la cual se encuentra ubicada en Guarenas, Estado Miranda. En los actuales momentos la producción de la empresa está en un 30%, el patrono alega que no tiene materia prima, porque supuestamente el gobierno no le asigna divisas y le debe miles de dólares. También debo decir que los precios de los productos que vende este laboratorio son supercostosos. La empresa tiene la capacidad de producir medicamentos como anti hipertensivos, antibióticos, analgésicos entre otros. Laboratorio Leti, tiene otra identificación como Genéricos Venezolanos (Genven), esta instalada en el país desde hace 68 años y los dueños son el Dr. José María Massa Servitja, de origen serbio-español.

I.R: ¿Cuál es el conflicto laboral que están teniendo los trabajadores de esta empresa?

TRABAJADOR: Hay un perseguimiento del patrono contra los trabajadores desde hace varios años. La empresa implementó un departamento que llaman control interno con personal de exfuncionarios del CICPC y tienen como asesores exfuncionarios de la Fiscalía Publica y del Ministerio del Trabajo. Podemos señalar a la ciudadana Dra. Tahis Bermúdez, quien trabajó 29 años para el Ministerio Público, ejerciendo funciones como fiscal décima y quinto entre otras o la exfuncionaria del Ministerio del Trabajo Arelys Aular, que trabajó 11 años de carrera administrativa en la Inspectoría del Trabajo de Guatire. Todos estos ciudadanos ahora utilizan el tráfico de influencias en el CICPC, Ministerio Publico y Ministerio del Trabajo para tener un terrorismo laboral y acosar a los trabajadores de manera constante. En días pasados fueron detenidos por funcionarios delincuentes del CICPC 12 compañeros trabajadores (8 hombres y 4 mujeres) sin alegárseles ni comprobárseles ningún delito. Estos compañeros y compañeras quedaron bajo presentación violándoles todos los derechos Constitucionales.

I.R: ¿Qué pasa con la organización sindical?

TRABAJADOR: Existen dos organizaciones sindicales. una obedece las líneas del patronal SINTRABQUIFAR, se encuentra ilegitima, con cargos del sindicato sin representantes porque algunos han renunciado y el otro sindicato SINTRAGLETI, ha venido demostrando que está con los trabajadores, se encuentra combatiendo un poco la situación, pero consideramos que todavía no ha sido contundente.

I.R: ¿Manejas alguna información si esta empresa ha recibido beneficios del gobierno nacional?

TRABAJADOR: Sobre las divisas no tengo cifras exactas, pero Laboratorio Leti siempre ha sido privilegiada por el gobierno nacional. Podemos decir que es evidente la baja de producción, sobre todo en los antibióticos y anti-hipertensivos. A pesar de que es una empresa que fabrica y distribuye esta mercancía, hoy en día los dueños de farmacias se han visto obligados a buscar los productos directamente en las instalaciones de la empresa debido a la escasez generada por los empresarios fabricantes.

I.R: ¿Que plantean hacer los trabajadores y qué te parecen las actividades de protesta desarrolladas por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT)?

TRABAJADOR: Los trabajadores en Laboratorios Leti nos encontramos en estado de indefensión, con un salario irrisorio. Las actividades que está llevando adelante el FNLCT nos parecen buenísimas y creemos que deben ser más contundentes, porque los trabajadores queremos respuestas de los entes, en este caso del Ministerio del Trabajo. Sobre los lineamientos que está ejecutando el Ministerio del Trabajo los consideramos que son contra la clase obrera: ya no es un secreto, es algo público y notorio y exigimos la derogación inmediata. Están violando todas las leyes, laborales, constitucionales e internacionales. Nos gustaría organizar con el FNLCT y todos los trabajadores de Guarenas una acción en la Inspectoría del Trabajo de esta zona del Estado Miranda, porque es lastimoso ver la cantidad de trabajadores que asisten diariamente a esta institución por despidos y la respuesta de la funcionaria es lenta y no se ve ninguna solución. Queremos denunciar a la Inspectora del Trabajo Jefe de la Inspectoría del Trabajo de Guatire abg. Anais Romero García por sus prácticas anti obreras. Hay una política de los empresarios de despedir y generar renuncias masivas. Esto avalado por la Inspectora Jefa del Trabajo incluso a finales de años con el objetivo de no reconocer antigüedad y utilidades de los trabajadores, aprovechándose del desespero de los obreros que desean darle a sus familiares unos días agradables decembrina o fin de año

Sería muy bueno contar con la presencia del camarada Pedro Eusse junto al FNLCT para hacer una toma de protesta pacífica de esta Inspectoria del Trabajo, ya que conocemos muchos trabajadores de empresas que estarían dispuestos, como son los casos de Laboratorios Calox, Laboratorios Leti, Laboratorio Miranda, BIMBO, Corpañal, Biopapel entre otras