Discriminación laboral en el Metro de Caracas: se otorgan cestas navideñas al personal administrativo y se excluye al 90% de los trabajador@s de la nomina operativa

19/12.- El día 14 de Diciembre del 2018, el Militar Cesar Vega presidente de la compañía anónima Metro de Caracas, obsequia a el personal que trabaja directamente para su despacho unas muy buenas cestas navideñas... el hecho rápidamente genero repudio entre todos los trabajador@s porque muchos se preguntaron: ¿Porque la cesta navideña no es para todos? Otros dijeron ¿Porque son tan descarados en publicar fotos?, parece que la intención es humillar al personal que se esfuerza a diario para mantener la operatividad de este importante servicio de transporte que requieren los usuarios caraqueños.



En fin privilegar a unos y otros no, es la misma política que utilizan los empresarios capitalistas para dividir, discriminar y someter a los trabajador@s en sus fabricas, en nada se diferencia el presidente del metro Ccs, que parece disfrutar de manera morbosa mantener en incertidumbre a la mayoría de los trabajador@s que esperan el deposito restante de sus utilidades, para intentar comprar algo y en la mayoría alimentos que compartir con sus familiares, entre rumores, de que si o no las iban a pagar, a pesar de la grave situación económica que vive el país, y que de paso se esta cancelando menos dinero de lo que los trabajador@s habían calculado según la antigua formula.

Ahora desde que se impuso los lineamientos del Ministerio del Trabajo, memorando, N.º 2792, 11/10/2018 y el Acta de acuerdos firmado por los directivos sindicales, se desconoce totalmente el nuevo método de calculo que se esta aplicando, pero lo cierto es que desmejora en un 100% las condiciones salariales y beneficios históricos que tenían en la convención colectiva los trabajador@s. Esta situación los dirigentes sindicales y mucho menos el presidente de la compañía se han dignado, ni se atreven ha explicar en una asamblea de trabajador@s, ahora para colmo entregan unas cestas navideñas a su personal de confianza que a simple vista se observa lo costosas de las mismas y averiguando sus precios la mínima puede costar 80.000Bs Soberanos.

Constantemente las y los trabajadores del Metro de Ccs están teniendo que soporta estas injusticias y humillación, el año pasado por este mes (diciembre 2017), el Presidente del Sindicato de Trabajadores, Edison Alvarado, se paseaba por España-Madrid y otras ciudades de este país europeo con su familiares, lo que solo el pasaje pudo costarle por persona mas de 800$, mientras los trabajador@s del metro de caracas económicamente con su salario, utilidades y/o prestaciones sociales, no le alcanzan para cubrir necesidades básicas, imposible pensar darse el lujo merecido de tomarse unas vacaciones en algún lugar turístico de Venezuela y mucho menos en el extranjero. También recuerdan, los kilos de perniles que la administración del metro dejo podrir en el patios y talleres de Propatria quitando-le la oportunidad a los trabajadores y sus familiares de comprarlos. En estos últimos años, las navidades para los trabajador@s han sido una pesadilla, siempre tienen que ver con mucho enojo, las irregularidades, burla y el descaros de quienes conducen la empresa.



El llamado que hace el Comité por la Solidaridad Obrera es a mantener los animos de movilización y protesta, así como la unidad en torno a las exigencias laborales.