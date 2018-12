(VIDEO) Trabajadores y pensionados del Ipasme protestaron en Caracas para exigir contratos colectivos y mejoras salariales

Credito: Twitter

04-12-18.-Un grupo de trabajadores activos y jubilados del IPASME y diversas instituciones realizan una protesta en Caracas para exigir contratos colectivos y mejoras salariales.



Aseguran que el aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro empeora su situación. “Con el nuevo aumento de salario todos estamos peor. Yo quiero que Nicolás Maduro me diga dónde voy a conseguir una harina de maíz a 300 bolívares”, comentó uno de los trabajadores.



Luis Cano, representante de Jubilados y Pensionados aseveró: "Presidente, usted no nos está regalando nada, deje de burlarse de los pensionados. Nosotros luchamos por 5 años para tener 1 mes más de aguinaldo", reportó el canal VPItv.



Señalan que el gobierno se exime de la responsabilidad por la falta de recursos para atender a la población. "Los venezolanos se están muriendo antes de tiempo y el gobierno solo dice que no hay recursos, eso no es culpa de nosotros, es culpa de él”, dijo.



Además, rechazaron la detención del sindicalista de Ferrominera, Rubén González.