Docentes manifestaron nuevamente este jueves por mejoras salariales y respeto a las contrataciones colectivas

29-11-18.-Docentes manifestaron nuevamentye este jueves frente a la sede del Ministerio de Educación, ubicada en Caracas, para exigir al Gobierno nacional respeto hacia las contrataciones colectivas y mejores condiciones laborales.



Asimismo exigieron la renuncia inmediata del actual ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz, por su "deficiente" gestión en el cargo.



Los trabajadores del sector educación señalaron de igual forma que el programa de alimentación escolar impulsado por el Gobierno no funciona correctamente. "Los niños se nos están desmayando en las aulas por falta de comida", aseguró una de las profesoras.



El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, aseguró que si el Gobierno nacional no da respuestas satisfactorias a sus peticiones el magisterio acudirá nuevamente a las calles.



“La carrera es de resistencia y nosotros estamos decididos a resistir… el magisterio es una fuerza social indeclinable que no se va a cansar de reclamar sus derechos… son más de 80 años de conquistas laborales que no vamos a echar por la borda”, declaró.