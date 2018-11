(Foto-reportaje) Trabajadores se movilizaron para exigir salario igual a la canasta básica y respeto a las convenciones colectivas

Caracas, 29 de noviembre de 2018.- ¡Y venga, y venga, y venga compañero que se está levantando el movimiento obrero! ¡Obreros unidos jamás serán vencidos! ¡Y no, y no, y no me quiero ir. Yo quiero un sueldo digno aquí en mi país! ¡Sr. Presidente a usted lo retamos a que viva un mes con el sueldo que ganamos! ¡Queremos la quincena de Tibisay Lucena, queremos el mercado que se compra Diosdado! ¡Y cúal y cuál y cuál revolución si este gobierno es hambre, miseria y corrupción!

Fueron algunas de las consignas que se pudieron escuchar a voz de centenares los trabajadores de distintos sectores que integran la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) quienes realizaron nueva acción movilizatoria este miércoles en Caracas, en protesta en contra de las medidas tomadas por el gobierno del presidente Maduro que golpea fuerte a la clase obrera, mientras que beneficia ampliamente a los empresarios.

La movilización se realizó desde la Plaza Morelos hasta la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, donde consignaron un documento para exigir un Recurso de Amparo Constitucional en favor de todos los trabajadores.

¡Por un salario igual a la canasta básica!

¡En defensa de las contrataciones colectivas!

¡Contra los despidos a trabajadores que luchan!