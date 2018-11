(VIDEO) Trabajadores de Bolipuertos protestaron este jueves por sus reivindicaciones salariales

#Ahora "Explota cohete, que Castañeda cae", gritan los trabajadores de Bolipuertos en la sede de la institución en Las Mercedes. Exigen reivindicaciones salariales y la salida de Reinaldo Castañeda, presidente de Bolipuertos. #22Nov pic.twitter.com/KzaSe3m5PQ — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 22 de noviembre de 2018

#Ahora Trabajadores de Bolipuertos amenazan con paralizar los puertos de La Guaira, La Ceiba y Puerto Cabello. Exigen reivindicaciones salariales. #22Nov pic.twitter.com/o2u3Dm40qG — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 22 de noviembre de 2018

#Testimonio "Los puertos se están cayendo a pedazos. Pedimos la destitución de Castañeda. Nosotros somos leales. Somos 6.500 trabajadores. Nos cansamos. No es posible que estemos pasando trabajo mientras 15 personas se llenan los bolsillos", expresa trabajadora de Bolipuertos. pic.twitter.com/T29X2xqyTD — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 22 de noviembre de 2018

23-11-18.-Los trabajadores de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) realizaron una protesta este jueves en las oficinas ubicadas en Las Mercedes, Caracas, para exigir reajustes en sus salarios y la salida de Reinaldo Castañeda, presidente de la institución, reportó el medio digital Efecto Cocuyo."Estamos aquí para reivindicar todos nuestros derechos y beneficios laborales adquiridos por un bloque como la comida y nuestro seguro en las clínicas no nos aceptan ni a nosotros ni a nuestros familiares", manifestó un trabajador."Mi sueldo es de 2.300 bolívares. No hago nada con eso. Tengo dos hijos y mis utilidades fueron de 600 bolívares. Queremos que se respete el sindicato legal. Estoy cansada de este engaño que tiene esta gerencia", expresó una manifestante.Los trabajadores se congregaron en esta sede y advirtieron con realizar cierres y paralizaciones en varios puertos como La Guaira, La Ceiba y Puerto Cabello si no se les da respuesta con respecto a sus denuncias."Pedimos la destitución de Castañeda. Somos 6.500 trabajadores que no estamos en contra de nadie pero nos cansamos. Nos es posible que todas estas personas están pasando trabajos mientras 15 personas en esas oficinas se llenan los bolsillos", aseveró.Los trabajadores fueron advertidos con la llegada del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) si no se iban del lugar. Un funcionario de Bolipuertos recibió un documento con las quejas de los trabajadores pero los mismos continuaron frente al edificio.