(VIDEO) Trabajadores de Fogade exigen la renuncia del presidente de la institución

23-11-18.-Trabajadores del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) protestaron este jueves para exigir la renuncia de Arlen Siu Piñate Pérez, presidenta de la institución.Los empleados señalaron que la directiva de la empresa no está usando los tabuladores salariales establecidos por el mandatario nacional.“Nosotros no regimos por lo que dijo el constituyente Francisco Torre Alba. Si él dice eso, entonces por qué esta administración nos unifica en una sola escala salarial”, declaró un trabajador.William Prieto, secretario general del sindicato de Fogade, aseguró que los trabajadores van a seguir en la calle protestando y la próxima semana radicalizarán la protesta."Con el sueldo puedo comprar medio kilo de queso, luego estirar poco a poco la arepita, la pastica que llega por Clap, porque también está fallando el Clap", manifestó una trabajadora.Reiteraron que tienen más de dos semanas protestando y no están dispuesto a dialogar con la presidenta de la empresa.