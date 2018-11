Pensionados denuncian circulación falsa de un cronograma de pago en relación a un supuesto 'bono hallaquero'

El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, Emilio Lozada Credito: UR

15-11-18.-El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, desmintió durante una entrevista telefónica a Unión Radio la información de un supuesto cronograma de pago para los adultos mayores, respecto a la emisión de un bono hallaquero y más meses de aguinaldos.



Llamó a la ciudadanía a “no creer en noticias falsas hasta que no se haga un pronunciamiento oficial por el IVSS o por el gobierno”, al tiempo que exhortó la institución a pronunciarse respecto a esta información.



Subrayó que a partir de este jueves será cancelando el segundo mes de aguinaldo por un monto de Bs S 1 800, Lozada afirmó que los pensionados se encuentran en incertidumbre pues desconocen si van a pagar el resto de los aguinaldos.



“El dinero que se cobre hoy no alcanza para adquirir lo mismo la semana que viene, esta situación no está clara no hay un cronograma que indique cuando van a pagar el mes que corresponde a diciembre”.



Asimismo denunció los problemas que padecen las personas de la tercera edad respecto al acceso al trasporte público.



“No queremos afectar a los conductores, solo pedimos a las autoridades y concejales que exijan respeto para las personas de la tercera edad (…) los conductores están cobrando lo que quieren no hay autoridad que controle la tarifa o paga los 5 bolívares o no te dejan subir al autobús. Esperamos que los chóferes recapaciten y respeten a los adultos mayores”.