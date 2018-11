(AUDIO) Trabajadores del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas denuncian que los obligan a aceptar cambio a red hospitalaria

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

14-11-18.-Los trabajadores del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), protestaron este martes para exigir mejores salarios y que se evite el cierre de esta institución, reportó el portal Unión Radio.Larry Rodríguez, trabajador de este ente, manifestó que presuntamente están siendo removidos a la red hospitalaria.“Nos están obligando a aceptar un cambio voluntario que no está en la Gaceta, necesitamos respuesta de los entes”.Les dicen que tienen dos semanas para firmar la planilla de cambio voluntario, de allí que se preguntaron”si nos están solicitando cambio a la red hospitalaria no entendemos porque siguen haciendo nuevos ingresos si supuestamente va a haber un cambio de Sefar”, dijo.Señaló que no han recibido respuesta por parte de las autoridades correspondientes y acotó que los acuerdos han sido verbales.