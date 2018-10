(VIDEO) GNB impidió acceso hacia Las Adjuntas de vecinos que protestaban por falta de agua, gas, luz y transporte

Así amanece hoy 29 de octubre el sector Kennedy en Macarao , “no tenemos agua, no tenemos luz, tenemos hambre” el pueblo no aguanta más esta crisis, urge el cambio en Venezuela #Caracas #Protestas pic.twitter.com/WO9Sfdcr8c — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 29 de octubre de 2018

29-10-18.-Vecinos del la parroquia Macarao del sector Kennedy en Las Adjuntas, en Caracas, manifestaron este lunes por falta de agua, gas, luz y transporte en el lugar.“No tenemos agua, no tenemos luz, tenemos hambre”, expresaron los manifestantes.“Tenemos epidemia de hepatitis, se nos acaba de morir una niña de 8 años”, denunció un ciudadano de la zona.En de la red social Twitter, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa, colgó un vídeo donde los protestantes alegaban que "el pueblo no aguanta más esta crisis".