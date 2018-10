Dirigentes sindicales legítimos de empresas básicas anuncian encuentro de trabajadores de todos los sectores

28 de octubre de 2018.- Trabajadores de todos los sectores en el estado Bolívar anunciaron el firme propósito de defender las contrataciones colectivas y los derechos laborales de la clase obrera.

Nerio Fuentes, del sindicato Sutiss, expresó a los medios de comunicación que su agenda no es la de "tumbar gobierno", Es por ello que le solicitan "encarecidamente al Presidente de La República Nicolás Maduro Moros que se reúna con los dirigentes sindicales legales y legítimos, los que fuimos elegidos por los trabajadores, no con los usurpadores que quieren fungir de patrón y de sindicalistas a la vez" lo que considera que no solo contraviene la ley, sino que los coloca del lado contrario de los trabajadores que "somos los que hoy estamos padeciendo y abriéndole más huecos a la correa" refiriéndose a la pulverización y aniquilamiento de la capacidad adquisitiva de la clase obrera.

En ese sentido, anuncian la convocatoria a un gran encuentro de trabajadores a realizarse el próximo lunes, 5 de noviembre en el que participarán "todos los sectores del estado Bolívar, maestros, siderúrgicos, briqueteros, enfermeras, en fin, todos los sectores que nos hemos visto afectados con estas medidas"

Nerio Fuentes advierte que "el presidente sabe cómo actuamos los sindicalistas, por eso le pedimos que reúna a los dirigentes sindicales legítimos" se pregunta "¿a qué le teme?, los trabajadores no comemos gente" y advierte que los dirigentes sindicales están dispuestos a discutir, "pero si el gobierno se empeña en desconocer la representación legítima de los trabajadores y seguir "entendiéndose" con usurpadores como José Meléndez, José Gil, Pedro Perales, entre otros de la misma actuación, los trabajadores van a reaccionar en la calle y con movilización y eso a se les puede escapar de las manos a los mismos dirigentes porque las necesidades por la que estamos atravesando son inaguantables"

Manifiesta que a pesar de las acciones que han tomado los trabajadores, como fue el cierre de los tres puentes que unen San Félix con Puerto Ordaz: Angostura, Caroní y Macagua, la entrada del Portón I de Sidor y el elevado de Mapanare en defensa de las contrataciones colectivas y de los derechos laborales, el gobierno se resiste a sentarse con los representantes legítimos de los trabajadores para darle solución a la problemática, lo que evidentemente convierte el conflicto en un problema de fuerza. Manifiesta que de llegar a esa situación el responsable es el mismo gobierno que no llama a los trabajadores. "Es por ello que nosotros, nos estamos preparando como ejercito de los trabajadores para un posible escenario en el que el conflicto sea de fuerza. Somos trabajadores,, estamos del lado de los trabajadores"