Pensionados aseguran que se multiplicarán las colas en los bancos por pago semanal

El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada Credito: UR

05-18.-El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, criticó el anuncio realizado este jueves por el presidente Nicolás Maduro, del pago semanal de los sueldos y salarios de la administración pública, reseña Unión Radio



“Ahora pagando semanalmente se multiplicarán las colas en los cajeros, en los bancos y esa no es la función que tienen los trabajadores”, dijo Lozada durante una concentración este viernes en Plaza Caracas para entregar un documento a la Inspectoría del trabajo, en rechazo a la unificación de la tabla salarial.



Lozada aseguró que el gobierno ha dado un “tablazo al estómago y al bolsillo” de los venezolanos.



Lozada insistió en que los precios regulados de los alimentos que fueron publicados por el gobierno, están por encima del pago de los 1.800 bolívares soberanos que el Estado estableció como el sueldo mínimo.



“El cobro de las pensiones no es una lucha que hemos ganado, todavía falta el bono de la guerra económica, que nosotros pensamos debe ser en alguna forma resuelto, porque no es con el salario mínimo que un pensionado del seguro social puede vivir”.



El representante de los pensionados y jubilados informó que también se unirán a la convocatoria realizada por el Colegio de enfermeras de Caracas el próximo 18 de este mes.