Dirigentes sindicales se pronuncian en defensa del salario, por control de precios y en defensa de las contrataciones colectivas

5 de octubre de 2018.- Un grupo de dirigentes sindicales y políticos de diferentes orígenes emitieron un pronunciamiento que han titulado "En Defensa del Salario, por la aplicación de un Control Estricto de los Precios, en Defensa de las Convenciones Colectivas y en Contra del Asedio Imperial".

En esta declaración abordan temas de suma importancia para el país, fijan posición sobre el tema del salario, en defensa de la soberanía y contra el imperialismo, sobre la recuperación económica y sus problemas y sobre las tablas salariales. Al final realizan un conjunto de propuestas dirigidas fundamentalmente a profundizar la participación de la clase trabajadora.

A continuación la declaración:

"Nosotros militantes sindicales y políticos de diferentes orígenes, acordamos expresar nuestras posiciones sobre temas de trascendencia de esta coyuntura mundial y muy en especial, la que vivimos en nuestra patria. Por lo tanto, abordamos problemas y retos de importancia para la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales.

La guerra económica emprendida por Trump, para tratar de aflojar la tenaza que bajo la presión de la crisis del sistema mundial del imperialismo está dislocando las mismas bases de la economía norteamericana, estremece fuertemente a todo el sistema de mantenimiento del orden mundial que las grandes potencias del planeta establecieron para mantener su hegemonía al final de la Segunda Guerra Mundial. Por ahora, es EEUU contra China, pero también es EEUU contra Europa, Canadá y México. O sea, Trump ataca y contrataca a todos los países del sistema mundial en aras de recomponer a favor de Washington las relaciones económicas multilaterales. Al mismo tiempo, esto está significando que haya un ataque colosal a todas las conquistas que la clase trabajadora venía consiguiendo y/o conservado en estos largos años de lucha. Esta realidad pasa por la destrucción del estado nación y pone en riesgo la soberanía de los pueblos.

Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) dirige una campaña de asedio y presión diplomática contra Venezuela, siendo parte de esa política, gobiernos satélites de este y otros Continentes como Europa. Ello, en los hechos constituye, una provocación constante, tratando de doblegar o concluir con una intervención directa en nuestro país. El discurso reciente del presidente Nicolás Maduro, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un duro golpe para la soberbia de Estados Unidos y sus socios estratégicos en el mundo. Menos de 24 horas después, Washington ha decidido desatar los demonios en contra la patria. Los hechos que a continuación informamos, así lo delatan:

El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, ha ordenado "acuartelar" todas las unidades militares de ese país. Una acción que no parece traer buenos augurios. En paralelo y con una sincronía demasiado sospechosa, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución que insta a Venezuela a "permitir la entrada de ayuda humanitaria; Ambas acciones fueron precedidas por las declaraciones, Mike Pence, quien alertaba que Nicolás Maduro "había movido tropas militares a la frontera de Colombia", en lo que califica como "un obvio intento de intimidación". Con estas declaraciones, Mike Pence convirtió una legítima y defensiva maniobra militar venezolana en la excusa perfecta para elevar el nivel de amenaza de Colombia y empujarlos al borde de una confrontación armada con nuestro país, convirtiendo octubre y noviembre como meses claves en términos de antesala del conflicto.

No obstante de las provocaciones canallesca de los pro imperialistas, la resistencia de los trabajadores y de los pueblos oprimidos contra la presión imperial y en defensa de sus derechos sociales y laborales se ha manifestado en varios hechos: en Argentina movilizaciones constantes y paro general contra las políticas de ajuste de Macri; la reciente huelga general en Costa Rica contra la Reforma Fiscal demuestra la enorme fuerza de los trabajadores y sus organización sindicales están a la vanguardia de la movilización; en Brasil a pesar del golpe parlamentario y del impedimento antidemocrático contra el derecho de Lula de ser candidato presidencial, se mantiene la posibilidad de que la candidatura de Haddad derrote el golpe en las urnas; en Colombia tiende a complicarse la situación al nuevo gobierno y está surgiendo una oposición con una gran base social; en Chile se vienen dando movilizaciones de los jóvenes por la educación gratuita y ha ocurrido movilizaciones de miles de docentes por reivindicaciones económicas; se dado levantamientos populares en Haití contra el FMI; el paro general en Uruguay expresa el descontento con la situación económica. De allí que, una intervención del imperialismo y sus lacayos contra Venezuela abriría una situación impredecible en todo el Continente.

El plan de recuperación económica y la cuestión salarial

Con el "Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica", el presidente Nicolás Maduro ha retomado la iniciativa en el terreno económico para hacer frente al bloqueo impuesto a la economía venezolana. Es indudable que se han tomado medidas correspondientes a un programa de estabilización macroeconómica para facilitar el funcionamiento de la dinámica capitalista de la economía. Pero, así mismo creemos que además deberían adoptarse otras medidas que apunten a controlar el comercio exterior (exportaciones e importaciones) para tener control de las importaciones de alimentos, medicinas y materias primas y a la vez, evitar la especulación con las divisas; controlar la banca, que tiene un papel fundamental en el manejo de divisas, y ahora en el manejo del dinero en efectivo. Para dar posibilidad de credibilidad a este programa Económico, es fundamental lanzar un firme ataque a la presencia de los elementos corruptos presentes en el gobierno, civiles y militares, de otra manera, las medidas de cualquier índole acarrearán, serias dudas y dificultades a sus objetivos.

En ese "Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica" propuesto, se pone en el centro y en primer lugar el aumento del nuevo Salario Mínimo, el que estará anclado al Petro y este, ajustado al precio del petróleo. Sin embargo, la importancia de la naturaleza del Salario Mínimo debería estar dado, cuando este valor alcance para adquirir los productos de la Cesta Básica de los asalariados. Cualquiera sea la ingeniosidad de la arquitectura de esa unidad de cuenta, no será por mucho tiempo apreciada si no termina cumpliendo ese objetivo. Entonces, tan o mucho más eficaz es controlar el valor de las mercancías que sirven para satisfacer las necesidades elementales de los que reciben un Salario Mínimo o más.

Nuevas tablas salariales, incertidumbre

Al mismo tiempo que se ha decretado el valor del nuevo Salario Mínimo, el ejecutivo nacional ha pretendido tener unilateralmente control de las tablas salariales de la administración pública, la cual se aplicará a todos los trabajadores del estado, alcaldías, gobernaciones, corporaciones, institutos y demás, entes del estado. Habría que decir también que muchos trabajadores no contaban con tabuladores, sobre todos, en alcaldías y gobernaciones. Al mismo tiempo ha circulado dos "Instructivos" para su aplicación, que en su numeral 2 manifiesta que las convenciones colectivas serán respetadas. Esto de acuerdo a la reunión con el ministro del Trabajo lo ratificó, en la cual por cierto, participó un pequeño grupo de dirigentes sindicales de CBST. La realidad hasta ahora, es que a los trabajadores del sector público inclusive privados, y en las industrias de servicios y empresas mixtas, los pagos se están haciendo sin cumplir cabalmente con los derechos adquiridos en contratos, convenciones o actas convenios. Cambios qué no son sólo es con las tablas salariales sino en otras formas de cálculos que hacen incidencia sobre el salario.

Pretender de eliminar escalas salariales, bonos y otros derechos, o "cumplir" solo formalmente, es decir, mantener la tablas o bonos, pero imponiendo montos y condiciones diferentes a los porcentajes establecidos (por supuesto, a la baja), en los hechos es violentar su contenido. El aplanamiento de los salarios hacia abajo, toma como punto referencial el Salario Mínimo. La diferencia del salario básico entre el menor y el mayor de las tablas pasaría a ser de 1 a 1,5 (de un salario mínimo de menos de 30 dólares al mes. Es decir, menos de un dólar diario). Así mismo, el ticket de alimentación se redujo drásticamente a un 10% de ese mínimo.

Todas esas decisiones se le devuelven como un búmeran al gobierno. Es la misma lógica que hace la burguesía parasitaria, al querer recomponer su crisis capitalista. Aumentan las mercancías a precios de dólar paralelo, pero manteniendo los salarios de su trabajadores depreciados. Esta es una de las mayores causas de la hiperinflación y de la agudizando de la situación económica de la clase trabajadora en Venezuela. Sí, inducida desde el capital transnacional, pero que el gobierno, tratando de mantener un control para que los trabajadores no devengue más de tres salarios mínimos, terminan así por castrar o por poner obstáculos a que los trabajadores puedan devengar, según su calificación profesional o por consideraciones excepcionales de la producción en las empresas donde laboran, 5 o más Salarios Mínimos. Enfoque, que es una contradicción abierta con las conquista más importante que los trabajadores hemos ganado en estas dos décadas de revolución: La LOTTT expresa claramente que los acuerdos suscritos en los contratos colectivos, una vez homologados, tienen carácter de ley, pero además la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela protege al trabajador al garantizar entre sus estatutos la progresividad e irrenunciabilidad de los beneficios laborales.

No se pueden recuperar los salarios, si no se disciplina a los patronos

Si el Gobierno con el Programa de Recuperación de la economía buscaba el equilibrio de la economía mediante un viraje de 180 grados, a un mes de las medidas anunciadas, debe de saber y reconocer, que la inflación, la especulación, el acaparamiento y la desaparición de los productos regulados siguen galopantes. La impunidad económica existente en el mercado de bienes y servicios, ha permitido que los monopolios y oligopolios agremiados en Fedecámaras, Consecomerico, Venenchamp, Fedenagas, Fedeagro, Cavefar, las Empresas Polar, entre otros grupos económicos opositores al Gobierno, sigan apostando a desestabilizar y crear la ingobernabilidad económica. Esto es en esencia lo que mantienen como fin político. Los empresarios, no sólo han irrespetado los acuerdos alcanzados hace pocos días atrás, sino que se han burlado de la autoridad gubernamental, muy a pesar de que el Gobierno les pagará su nómina completa por 90 días; les otorgó créditos para reactivar sus líneas de producción; les liberó el tipo de cambio; les disminuyó los aranceles de importación, y se coloca precios a productos de la Cesta Básica al nivel del dólar paralelo. Además exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a las empresas petroleras, lo que incluye no solo a PDVSA sino a todas las grandes transnacionales que operan en el país y en la Faja Petrolífera del Orinoco, estén o no domiciliadas en Venezuela, medidas de protección al empresario tanto nacionales como extranjeros en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Las ventajas para el capital tanto nacional como extranjero, son extremamente favorables. Entonces, resulta inadmisible que el empresariado nacional y extranjero pretendan que los trabajadores venezolanos jamás recuperen su capacidad de compra, más aun cuando el promedio de salarios mínimos en América Latina es de $300 y el más bajo después de Venezuela es el de Haití, con $120.

En consecuencia proponemos:

La CBST, federaciones, sindicatos, introduzcan un reclamo colectivo ante el ministerio del Poder popular para el Proceso Social del Trabajo, solicitando respeto y cumplimiento con todas las clausulas económicas y sociales establecidas y homologadas en las convenciones colectivas y actas convenios para garantizar los derechos laborales y la progresividad de los mismos establecidos en la CRBV y la LOTT. También, solicitar a las autoridades activar las Mesas de Trabajo por sectores con los sindicatos, federaciones, a desarrollarse en el marco del artículo 440 de la LOTT, revisando y actualizando, el resto de las clausula sociales y económicas de las convenciones colectiva, tanto en empresas pública como privadas.

Establecer que en esas Mesas de Trabajo entre el ministerio del Trabajo y Planificación y/o Vice Presidencia, la CBST, participen de manera amplia y democrática, dándole cabida a todo los sectores de la central sindical, sin exclusión de ningún tipo, para revisar las tablas salariales. El silencio, la incertidumbre y la falta de independencia por parte de la CBST, al no explicar claramente cómo se va aplicar si perjudicar a algunos sectores de trabajadores las modificaciones de las tablas salariales ocasionó incertidumbre. Aprovechando estas circunstancias la CTV, Fedecámaras y el llamado el Frente Amplio que agrupa a la oposición, se encargan de montar todo un tejido para escamotear el Programa de Recuperación Económica

Desde esas Mesas de Trabajo y desde los mismos centros de trabajo, la CBST, los sindicatos y las federaciones, tienen que atender con carácter de urgencia y necesario, la ola de agresiones de los patronos en contra de la clase trabajadora, enfrentar los cierres arbitrarios de empresas de gran importancia en las cadenas productivas internas. Y, no podemos permitir que a nombre de las inversiones extranjeras se acepten, afectar las reivindicaciones sociales de trabajadores y derechos consagrados en la LOTT. Sigue siendo una tarea obligada, combatir la impunidad económica de los grandes monopolios u oligopolios que producen los bienes esenciales, muchos de ellos afiliados a Fedecámaras, Consecomercio, Venamchamp, Conindustria, Fedenaga, Fedeagro, Cavefar, entre otros, y sobre todo, a las empresas del Grupo Polar, S.A. que desde enero de 2017, casi semanalmente, vienen incrementado los precios de sus productos con mucha impunidad. La Fiscalía General de la Republica debe dar respuestas inmediata a las denuncias , hechas por ONG víctimas de la guerra económica contra Fedecámaras y las empresas del Grupo Polar,. Ellas son por su comportamiento irregular en la manipulación de los precios de bienes esenciales para la población que sus empresas afiliadas producen y distribuyen a nivel nacional.

Exigimos que el Bloque Constituyente Obrero de la ANC y la CBST y sus sindicatos, sancionen la ley de apertura de los libros de contabilidad y acceso a los registros contables para establecer los costos en materia prima, maquinarias y equipos, salarios, cuota de ganancias. Hay que desenmascarar los tipos e instrumentos contables, las inconsistencias numéricas, el maquillaje de cifras usando los "balances invisibles", los activos intangibles de las empresas privadas y publicas

Llamamos a Luchar por la realización de ajustes salariales periódicos para contrarrestar los efectos del incremento desmesurado en los precios de los artículos de primera necesidad. Anclando los aumentos de salarios no solo al Petro sino también a al incrementos a los precios de la canasta básica. Impulsemos la iniciativa de proponer firmes sanciones contra los crímenes socio-económicos como victimas directa de la impunidad económica

Por una Agenda Laboral que movilice a la CSBT. Consolidación un fuerte de movimiento de trabajadores

La guerra económica ha perforado todos los mecanismos internos de control y protección social, fundamentalmente la normativa laboral. El desacato se ha convertido en una vía de hecho para golpear directamente la política de pleno empleo que el estado venezolano ha mantenido por medio de sucesivos decretos durante los últimos años, Es por esto que resulta elemental la incorporación de una agenda laboral a los ejes del Congreso Constituyente de la Clase Obrera sobre estas líneas de acción:

Por el cumplimiento de la LOTTT y la LOCYMAT. Contra el desacato y la impunidad. -Por la creación del reglamento de la LOTTT - por un ministerio del trabajo y por instituciones que estén a la altura de nuestra constitución.

Que el Bloque Constituyente Obrero de (ANC) impulse con representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para discutir las consideraciones emanadas de la sentencia Nº 758 del TSJ, difundida el 27 de octubre 2017, en la que se proponen establecer procedimientos legales idóneos que agilicen las demandas de los trabajadores, como el reenganche y el pago de salarios caídos

Estamos por que la CBST se legitime con sus respectivas instancias organizativas regionales y sectoriales con la suficiente legalidad, derivada de la participación democrática de los trabajadores en las elección de sus autoridades que refleje la diversidad del sindicalismo revolucionario, clasista y la clase trabajadora, que tiene como base política la defensas de soberanía la nación y los derechos laborales plasmados en la constitución bolivariana y la lottt

Para combatir la burocracia y la corrupción reivindicamos los principios de la democracia obrera: elección directa, rendición de cuenta, revocatoria del mandato, agregándole aportes más contemporáneos de la lucha anti burocrática: delegación de funciones, democratización del saber, aplanamiento de las estructuras, dirección colectiva y decisiones colegiadas en la gestión pública,

La posibilidad de una intervención militar contra nuestra patria esta cantada: Los acontecimientos recientes refuerzan la impresión de que la probabilidad de una intervención militar inminente en Venezuela es hoy posible, Junto al trabajo internacional que el movimiento sindical pueda desarrollar con la clase obrera mundial atreves de sus organizaciones se hace necesario masificar la preparación para la defensa a través de una de las herramientas principales como es la Milicia Bolivariana, los comités de defensa en cada sitio de trabajo para cualquier amenaza. Esto es necesario, para enfrentar lo que podría venir más adelante, así como para disuadir a quienes ven la necesaria intervención internacional militar encubierta bajo crisis humanitaria. Entramos en un momento clave, obligados a comprender y hacer entender, la dimensión de la amenaza internacional, sus caminos de ataque, así como nuestro rol en ese cuadro: un rol político, productivo, de debate, acumulación de fuerzas, preparación para la defensa de la patria".

Subscriben:

Raúl Ordóñez, constituyentista y presidente de la Federación de Sindicatos de Empresas Hidráulicas de Venezuela (FedesiemHidroven), CBST. Angel Navas, Presidente de la Federación de Trabajadores Eléctricos FETRAELEC. Vicepresidente de la CBST. Stalin Pérez Borges. del Consejo Consultivo de la CBST. Christian Pereira, Sec. General de los Trabajadores de FCA Chrysler. Presidente del proyecto de la Federación Unitaria de Trabajadores de Automotrices y Autopartista y Conexos. FUTAAC- Sergio Castellanos, Sec. General del Sindicato de Trabajadores del Hospital Coromoto del estado de Zulia, miembro de la Federación Regional de la CBST. José Quintero, Sec. General del Sindicato de Agentes de Seguridad Bolivarianos de Occidente (Sitraviboc). Carlos Tovar, Sec. General del Sindicato Filtros Wix. José Mendoza, Abogado laboralista, presidente de la Fundación del Observatorio Laboral y de derechos humanos Giuseppe Raspa. Alberto Salcedo militante sindical. Octavio Ferrer, Sec. General del sindicato (Sinprotrans). Gustavo Martínez, Sec. General del Sindicato de Trabajadores de Occimetalmecanica. Andrés Peláez Secretario General del sindicato (Sintrahocumzulia). Joel Barrera sindicato (STHC). Jorge Hernández, Sindicato de Trabajadores de VICSON. Mirla Castellano Sec. General (Siproenf) Marconi Ocando Sec. General (Simehocoma). Oswaldo Guanchez, Sec. General del Sindicato Bolivariano de Empleados de la Fabricación de Cable de la Empresa ALCAVE. José Quintero, Sec. General de Sibotrahid. Isaac José Meza, Sec. Actas y Correspondencia de Sibotrahid, Humberto González, Sec. de Reclamo de Fedesemhidroven José Parra Sec. General de Fedesemhidroven- sistrapacsidez- petróleo- Rafael Prieto-ASINSUOPET-Denis Ospino - Ramón Camejo Montiel; William Buitrago Rincón (sinprobotradoblinzulia); Alejandro Navarro Sec. General de Sinbtracarbozulia. José Martínez- Lewis herrera- Suntrabmercal Zulia. Wilfredo José Abreu Pérez , Sindicato de Trabajadores de Canalizaciones. Yonely Reyes, Sinbostrainag

Para contacto: Stalin Pérez Borges. Telf 0426 519 46 15. Correo: tali89@hotmail.com y Alberto Salcedo 0426 566 99 64. Correo: deiroalberto@gmail.com.