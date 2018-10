Docentes obreros y jubilados de Vargas exigen pago de deudas pendientes

Credito: EU

Más de 100 maestros, obreros, jubilados y personal administrativo adscritos a la Gobernación de Vargas sostuvieron una asamblea general en la Cámara de Comercio de La Guaira y luego acudieron a Manoa, sede de la Dirección de Administración del Ejecutivo regional para exigir respuestas.



"Reclaman la violación de los acuerdos por parte de la primera dama María de García y del profesor Rafael Bravo, comisionado de Educación, quienes prometieron que el último de agosto terminarían de cancelar las deudas pendientes y resulta que todavía nos deben toda la homologación de la segunda convección colectiva del contrato único y unitario del Ministerio de Educación", según el profesor Santos Sivira, miembro de Sitravargas.



Explicó que el personal docente está dispuesto a tomar las medidas necesarias para que respeten sus cláusulas y su contratación colectiva. Lamentó que con el nuevo sueldo soberano "el Presidente trituró todos los tabuladores de los funcionarios públicos. No es posible que un profesor con doctorado o especialista gane igual que un licenciado".



Criticó que la infraestructura escolar está por el suelo. "También hay docentes que no tienen cómo llegar a los planteles, que no tienen ropa ni zapatos, menos medicinas. Nos han desmejorado totalmente".Sostuvo que se les están violando todas las cláusulas contractuales "que a partir del 1 de octubre hay un aumento del 40% y vienen una serie de aumentos que siguen en diciembre y luego en enero. En Vargas somos más de 4.500 los afectados".

