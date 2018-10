(VIDEO) Trabajadores de la UPEL se declaran en paro por falta de pago completo de la quincena

“Hasta que no nos cancelen la quincena completa, el trabajador de la UPEL no se reintegrará a sus labores de trabajo en todas las sedes del país” expresaron los trabajadores durante su protesta. Conéctate #EnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/6Js6kt8nNF — VIVOplay (@vivoplaynet) 4 de octubre de 2018

#4Oct Trabajadores y profesores de la UPEL se declaran en paro hasta que el Ministerio de Educación Superior, responda a sus exigencias.

Rechazan la eliminación de la contratación colectiva y el déficit presupuestario

- @anarodriguez_b pic.twitter.com/jAQFcW4M0Y — Reporte Ya (@ReporteYa) 4 de octubre de 2018

04-10-18.-Ante la negativa del gobierno nacional de pagarle su respectivo salario a los trabajadores de dicha casa de estudios, los empleados se han declarado en paro laboral.“Hasta que no nos cancelen la quincena completa, el trabajador de la UPEL no se reintegrará a sus labores de trabajo en todas las sedes del país”, expresó Israel Herrera, presidente del Sindicato de Trabajadores de la universidad, reseñó el canal VivoPlay.Herrera denunció que es imposible llevar el sustento a sus hogares con un sueldo mínimo, debido a que la entidad educativa no ha realizado el pago completo, cuando la canasta básica supera los 20.000 bolívares soberanos.“Hoy es 4 de octubre y los trabajadores de la UPEL solo han cobrado 900 bolívares soberanos desde el primero de septiembre”, indicó el vocero.