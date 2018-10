Fetrasalud está dispuesta a dialogar con el gobierno pero sin perder las conquistas laborales

Protesta trabajadores de la salud en la Plaza de la Moneda Credito: UR

03-10-18.-El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, informó este miércoles que con la tabla salarial única ”no solo nos suprimen todas las clausulas económicas y sociales, sino que el bono nocturno ahora pasa de 50%, que es una conquista histórica, a un 30%”, reseña Unión Radi



Dijo que el movimiento sindical está dispuesto a dialogar, pero sin perder sus derechos, ”entendemos que hay una crisis, pero no pueden arrebatar a los trabajadores todas las conquistas que tienen”.



Durante una protesta de jubilados y pensionados del Seguro Social, Zambrano dijo que el gobierno viola la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo.



”El presidente Maduro viene del mundo sindical, y sabe que la contratación colectiva no puede ser violentada ni por el mismo, porque el contrato colectivo es la única ley que no va a la Asamblea Nacional, se discute entre patronos y trabajadores”, recordó.