(VIDEO) Trabajadores de Corpoelec cerraron calle en la avenida Libertador en protesta por desmejoras salariales

Usuarios informaron a través de la red social Twitter que trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) trancaron la calle a la altura de la avenida Libertador de Caracas.Informaron que los empleados cerraron la calle por lo que se habilitó un canal sentido este y otro sentido oeste para que los conductores pudiesen transitar por esa vía.Según la información de los propios trabajadores, el Gobierno quiere imponer una tabla salarial que no se ajusta a los principales requerimientos de los empleados.“Me están desmejorando un auxilio familiar que estaba acordado en dos salarios mínimos y medio. Me tenían que pagar Bs.S 4.500 pero sólo me están dando Bs.S 72”, comentó Reinaldo Díaz, secretario nacional de Corpoelec