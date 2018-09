Más de mil trabajadores de empresa Smurfit Kappa cartones de Venezuela fueron liquidados

Credito: Web

26-09-18.-Un total de 1.600 trabajadores de la empresa Smurfit Kappa Cartones de Venezuela fueron liquidados, sin ser notificados con anticipación, por lo que protestaron este martes en la entrada de la planta en Valencia, estado Carabobo.



Los trabajadores aseguraron que los directivos de la mencionada compañía, les depositaron en sus cuentas el pago de su liquidación sin notificación previa.



“Estamos a la expectativa, ayer al mediodía nos depositaron la liquidación de los años de servicio en la planta. Yo tengo 21 años aquí y ahora quedamos así, en el aire, no sabemos que vamos a hacer, vamos a ver que nos dicen”, expresó el dirigente sindical de la planta Molinos Valencia, Marlon Mata.



“Nos preocupa la familia y con lo que nos dieron eso no alcanza para nada, aquí estamos sobreviviendo matando tigritos, ayudante de albañilería, electricidad, mecánico, lo que me toca, yo aquí era operador. Años atrás esto era bueno y luego decayó la planta y mira hasta donde hemos llegado, ahora estamos afuera”, acotó.



Por su parte, Dany Carrera, trabajador de la empresa desde hace 10 años, indicó señaló que “antes de la intervención la producción en las plantas de Valencia estaba entre 50 y 40% por debajo de su capacidad instalada”.



El pasado 21 de agosto, el titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Williams Contreras, indicó que debido al llamado de los trabajadores, se procedió a la “ocupación temporal” de Smurfit Kappa Cartones de Venezuela, en la planta de Valencia, por presuntamente incurrir en el “delito de boicot a la producción nacional, elevando los altos costos de múltiples productos”.



A través de un comunicado, los directivos explicaron este lunes 24 de septiembre, que “como consecuencia de las acciones arbitrarias y continuas interferencias de las que nuestros empleados y operaciones han sido objeto por parte del Gobierno venezolano, Smurfit Kappa Group (SKG) se encuentra impedida de continuar ejerciendo el control del negocio de Smurfit Kappa Cartón de Venezuela en el país”.



Tras la “ocupación temporal” por parte del Estado, “han tenido como efecto la intimidación de su grupo de trabajo y por ende, un creciente ausentismo”, agrega la misiva.