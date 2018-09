(DENUNCIA) INPSASEL, despidos injustificados a la orden del día: caso Yorfeliz Loyo

24/09.- A continuación reproducimos una denuncia que envía el ciudadano Franciso García quien es usuario de aporrea.org y nos hace llegar el caso de Yorfeliz Loyo quién fue despedido injustificadamente de su puesto de trabajo:

En la República Bolivariana de Venezuela existe inamovilidad laboral, por lo cual un trabajador no puede ser despedido sin justa causa, sin embargo, en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), esta regla no fue respetada, por el contrario fue violada y su violación paso como un hecho de poco interés para los compañeros de trabajo y para las autoridades que dirigen el INPSASEL en el Estado Portuguesa y que son también dirigentes ligados a la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores en la Región, parcela politica de la Familia Torrealba. Yorfeliz Loyo ya tenia Cinco (05) años de servicio ininterrumpidos como facilitador, por lo cual es absurdo que se le aplicara una medida de "rescindir de su contrato", en otros países donde existe la llamada "flexibilidad laboral" los patronos con el simplemente hecho de no querer continuar con la relación de trabajo, rescinden del contrato sin existir causa que lo motive. En la República Bolivariana de Venezuela existe la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT), normativa que regula las relaciones de trabajo y que ha sido bandera del Proceso Bolivariano, ley que seguramente conocen todos los involucrados en el Despido de Yorfeliz Loyo, desde quien firmo la Notificación donde se le informa al trabajador que se ha rescindido su contrato, hasta el Gerente del INPSASEL en el Estado Portuguesa, quien seguramente gestiono su despido y luego lo aplico a través de la Notificación. Se anexa a este escrito la imagen de la Notificación al Trabajador Yorfeliz Loyo.