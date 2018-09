Trabajadores de Conferry salieron a protestar por incumplimiento de pago

21/09.- Los trabajadores de la empresa La Nueva Conferry protestaron a las afueras de la sede de esta empresa en Punta de Piedras, municipio Tubores, por las carencias que han estado viviendo desde los últimos meses, sumado al incumplimiento del pago de la última quincena.

Richard Isase, secretario de organización del Sindicato de trabajadores de naviera, explicó que los trabajadores de Conferry no han cobrado dos quincenas y que además este no ha sido actualizado al nuevo salario fijado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

"El sueldo no alcanza ni para un pan. Hemos conversado con el delegado de la empresa quien nos explicó que la naviera no puede cubrir la nómina por lo que está gestionando que esta sea asumida por el Ministerio de Transporte. El llamado es al presidente Nicolás Maduro, que nos diga que va a pasar con Conferry porque tenemos solo al buque Virgen del Valle que no genera lo suficiente para mantener a los trabajadores, el resto de las embarcaciones están deterioradas y es posible su hundimiento"

Isase dijo que la situación del Virgen del Valle es deplorable y requiere ir a dique lo antes posible, pues su lapso de mantenimiento está vencido. "En cualquier momento este ferry puede dejar de funcionar por que desde hace un año se le debió enviar a mantenimiento. Los trabajadores estamos preocupados por eso. Queremos ser una empresa auto sustentable pero desde la expropiación vemos que cada vez se nos aleja esta meta".

Isase dijo que espera que el Ministerio de Transporte adquiera nuevas embarcaciones lo antes posible.

Por su parte, Mairin Jaspe, auxiliar de operaciones en el muelle de Punta de Piedras, quien dijo estar preocupada por que han pasado más de 15 días desde la quincena y no le han pagado.

"Cuando se dañe la última embarcación que hay en Conferry como le prestaremos el servicio a los neoespartanos y como llevaremos el pan a nuestras familias".