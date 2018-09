Trabajadores residenciales unen fuerzas a través de la campaña Cero despidos

Reunión de trabajadores residenciales Credito: Albaciudad.org

12 sept. 2018 - Luego de los anuncios del Plan de Recuperación Económica realizado por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, que incluye el aumento del salario mínimo a 1800 BsS, las juntas de condominios y conjuntos residenciales, han argumentado que no pueden asumir el aumento salarial, por lo que han amenazado con el despido de los trabajadores residenciales en todo el nivel nacional.



Hernán Vargas, militantes del Movimiento del Pobladores y vocero de Trabajadores residenciales Unidos por Venezuela, detalló que no le están dando carta de despido a los y las trabajadoras residenciales, sino que están planteando reuniones entre las juntas de condominio para presionarlos a renunciar. “intentan amenazarlos, coaccionarlos. Parten de la idea de que no tienen con qué pagarles y que por lo tanto ellos se tiene que ir y que tienen que negociar condiciones desfavorables para seguir trabajando”, detalló en entrevista para Alba Ciudad.



Vargas, comentó que lo más complicado de esta situación, es que están forzando a que los trabajadores residenciales renuncien, pero que siga trabajando a destajo.



Para Vargas, los sectores de la pequeña burguesía que viven frente al trabajo de otros, frente a la crisis, lo que están tratando de hacer es un arreglo para ellos seguir viviendo igual, teniendo alguien que les siga limpiando los espacios comunes, pero no tener que pagarle nada de diferencia. En ese sentido, cuestionó que mientras el mandatario nacional busca aumentar la capacidad adquisitiva, por otra parte, se niegan a pagar lo establecido en la ley.



El planteamiento del Movimiento de los trabajadores residenciales, es iniciar una campaña de Cero despido que implica la unidad entre la clase trabajadora frente a los enemigos del pueblo que son aquellos negados a proteger el salario y el trabajo, así como a los que se niegan a cumplir con los precios acordados.



Esta campaña incluye 5 líneas de acción:



1. Defensa de los derechos de cada trabajador.

2. Denuncia institucional. Cada trabajador tiene derecho a asistir al estado, teniendo unas líneas planteadas.

3. Denuncia pública. Si alguna familia de los trabajadores residenciales es acosada, deben denunciar por las vías más concretas como las redes sociales por ejemplo, señalando directamente al responsable para que quede en evidencia.

4. Organización Central. En cada ciudad deben haber reuniones de trabajadores residenciales donde exista un intercambio de redes de contactos para que haya una defensa masiva, es decir, cuando traten de desalojar a uno, todos se activen y se acercan al edificio para poder hacer presión.

5. Red de apoyo entre iguales. Más allá de los trabajadores residenciales, los distintos movimientos, organizaciones del poder popular que estén dispuestos a movilizarse por una causa común, “es la unión de la clase trabajadora para defender el trabajo frente al capital, frente a los enemigos del pueblo”.



Contratos de arrendamiento



Por su parte, Vargas comentó que algunos compañeros sumados al miedo, han firmado la renuncia, incluso algunas juntas de condominio les ofrecen un contrato de arrendamiento de la consejería, es decir, los incorporan como un inquilino del edificio que además trabaja dentro del mismo.



Asimismo, informó que algunos han sido despedido, cerrando la relación laboral, ya que nunca han estado de acuerdo con los beneficios laborales, ven el momento perfecto para poder hacer un ajuste de cuentas con un trabajador que nunca reconocieron como tal.



Finalmente, recordó que este es un sector que está conformado en su mayoría por mujeres adultas mayores, en muchas ocasiones solas. De igual forma, resaltó que hay un grupo de personas que está en contra de los desalojos y se acercan a los espacios de reuniones con los trabajadores residenciales para sumarse a la lucha, resultado de ello, se realizó la movilización hacia la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para que luego el ejecutivo nacional se pronunciara en contra de los despidos a los trabajadores residenciales.



Inclusión social



El pasado mes de marzo, desde el Campamento de Pioneros Luchadores de mi patria, en la parroquia la Candelaria, se realizó el segundo registro de trabajadores y trabajadoras residenciales de Caracas, con la finalidad de determinar cuántas personas conforman este sector y así incluirlos en las políticas de protección integral por parte del Gobierno Nacional.



Nélida Cordero vocera principal de las trabajadoras residenciales, se mostró complacida por la realización de este registro ya que se recogerán la debilidades que aquejan y que aún existen en este gremio, teniendo como eje fundamental el cumplimiento al artñiculo 55 de la ley especial de dignificación de trabajadoras residenciales que contempla construir una política de protección integral.

