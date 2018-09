(VIDEO) Pensionados marcharon hasta la Defensoría del Pueblo: Exigen pago completo y trato digno por sus años de trabajo

#11Sep | Coordinador del Frente de Defensa de los Jubilados Pensionados: Nosotros no estamos vendiendo efectivo, lo que queremos es que nos paguen nuestro dinero porque es la única manera como podemos acceder a los alimentos más económicos / Vía @IreneMSola pic.twitter.com/3gIYx8c5lg — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 11 de septiembre de 2018

#AHORA 10:41am | "Somos pensionados, no somos delincuentes", es la consigna de los adultos mayores que marchan a la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Plaza Morelos #11sep - vía @SammyPaola pic.twitter.com/037i231xqT — El Pitazo (@ElPitazoTV) 11 de septiembre de 2018

11-09-18.-Este martes los pensionados y adultos mayores marcharon hasta la Defensoría del Pueblo para exigir el pago debido de las pensiones. Los pensionados piden el pago de una "pensión sin condiciones" y un trato digno a sus años de trabajo.Otros manifestaron que se han visto obligados a dormir y pasar largas horas a las puertas de un banco para cobrar una pensión que ni tan siquiera les alcanza.Representantes del Frente de Defensa de los Derechos de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores ingresaron al organismo para entregar un documento en el que puntualizaron sus solicitudes, pero el defensor Alfredo Ruíz no los recibió porque “estaba ocupado”, según manifestaron.“Nosotros no estamos vendiendo efectivo, lo que queremos es que nos paguen nuestro dinero porque es la única manera como podemos acceder a los alimentos más económicos”, fue una de las aclaratorias que hizo Luis Cano, coordinador de este movimiento, según reseña Caraota Digital.Josefina Villegas, quien trabajó en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por 39 años, aseguró la mañana de este martes 11 de septiembre que los pensionados no venden el efectivo luego de recibir su respectivo pago.“Los adultos mayores estamos pasando por calamidades, no tenemos dinero para comprar medicinas”, comentó Villegas, al mismo tiempo, dijo que el presidente Nicolás Maduro es “un abusador” tras acusar a los pensionados de vender el efectivo, reseñó el portal El Pitazo.Durante los últimos meses, se han registrado largas colas de pensionados que esperan para recibir su pago en efectivo, el cual muchas veces no reciben por la escasez de dinero físico." "Somos pensionados, no somos delincuentes", fue la consigna de los adultos mayores que marcharon a la Defensoría del Pueblo