(VIDEO) Adultos mayores madrugaron este siete de septiembre en largas colas para retirar una fracción de su pensión en efectivo

07-09-18.-Largas colas de pensionados se repiten en las agencias bancarias al este y oeste de la capital este viernes, 7 de septiembre.



La fila de adultos mayores que espera cobrar una fracción de su pensión en efectivo en el Banco Bicentenario, ubicado en el centro comercial San Ignacio, (municipio Chacao), superaba dos cuadras a las 9:00 de la mañana, reseña el portal Efecto Cocuyo.



En la avenida Urdaneta, los abuelos resistían de pie cubriéndose de la llovizna con cartones y sombrillas. Mario Uzcátegui, de 81 años de edad, está en la cola desde las 4:30 de la mañana. "Los noventa bolos no me alcanzan para nada", lamenta, y afirma que tiene un año sin comer pollo porque su pensión no le alcanza.

Algunos manifestaron sentirse "indignados" por no poder obtener todo el dinero del beneficio completo y en efectivo.

"Yo estoy aquí desde las 6, no he comido nada, no desayuné y me acabo de caer del hambre". Con rostro cabizbajo Angela González lamentaba que ya se acercaba el mediodía y todavía no había podido cobrar los Bs.S 90 para los que realizaba cola en una entidad bancaria de la Av San Martín en Caracas, reseñó el portal Caraota Digital.

Los adultos mayores manifestaron este jueves, 6 de septiembre, para exigir el pago de su quincena en efectivo y sin restricciones, como ocurría antes de la implementación del nuevo cono monetario.



Exigieron ser atendidos por las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV), pero solo fueron recibidos por un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana.

#Ahora Pensionados hacen cola para retirar efectivo en el 100% Banco de La Candelaria este viernes #7Sep pic.twitter.com/VNWpQvZMbt

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 7 de septiembre de 2018

#Ahora Así está la cola para entrar al Banco Bicentenario del centro comercial San Ignacio. Es una de las más largas este #7Sep pic.twitter.com/grrwylCrtC

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 7 de septiembre de 2018