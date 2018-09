(VIDEO) Largas colas y protestas de pensionados se registran en Caracas y en el interior del país

#1Sep || Así se encuentra la cola de los pensionados en la zona industrial de La Trinidad || 7:00 AM pic.twitter.com/Y3gWggs0Dc — LUCHO SUÁREZ ⚪ (@SirLuchoSuarez) 1 de septiembre de 2018

#1Sep #Venezuela Adultos mayores cierran este sábado la avenida Urdaneta, en el centro de #Caracas, tras conocer que no podrán cobrar la parte de la pensión que les prometieron. En las entidades financieras hay largas colas de pensionados que esperaban recibir algo de efectivo. pic.twitter.com/PGYgY2LAJY — Te Lo Cuento News (@TeLoCuentoNews) 1 de septiembre de 2018

#01Sep Personas de la tercera edad amanecen en las entidades bancarias de #Barquisimeto exigen pago de sus pensiones pic.twitter.com/GDXJmuwO6n — LA PRENSA de Lara (@laprensalara) 1 de septiembre de 2018

#AHORA Pensionados trancan Av. Francisco de Miranda a la altura del Centro Plaza, exigiendo su pago con dinero en efectivo. Funcionarios de la GNB se hacen presente en el lugar pidiendo que se dispersa la manifestación #1Sep ∣ Vía @RobeertCFC4 pic.twitter.com/E4qISbR3pf — Analítica (@Analitica) 1 de septiembre de 2018

01-09-18.-Desde tempranas horas de este sábado se registraron largas colas en las afueras de entidades bancarias para recibir el pago de las pensiones.Los pensionados dicen que no tienen certeza si recibirán el pago que, según voceros del gobierno, estaba pautado para hoy. Algunas entidades bancarias indicaron por las redes sociales que realizarían el pago a partir del 3° de septiembre.El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves el nuevo cronograma para el pago de los pensionados. Señaló que el 1° de septiembre se iniciaría con la primera cuota de 25% de los 1.800 bolívares soberanos.Por otro lado los pensionados trancaron la avenida Urdaneta para exigir el pago de las pensiones que estaban programadas, según voceros del gobierno, para este sábado.Los ciudadanos trancaron la calle como medida de protesta por no recibir el pago por parte de entidades bancarias. A través de Twitter informaron que las personas queman basura en la avenida.“Que nos paguen”, gritan los pensionados en el centro de Caracas.En Altamira llegaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para intentar evitar el cierre de vías.Los adultos mayores cerraron el acceso de la avenida Francisco de Miranda a la altura de Plaza Francia este sábado al encontrar las entidades bancarias cerradas.En Ciudad Guayana los adultos mayores cerraron la avenida Paseo Caronípara exigir el pago de las pensiones.Los pensionados denunciaron que el banco Bicentenario no abrió sus puertas para atenderlos y exigen cobrar su dinero el día de hoy, como lo había anunciado el gobierno.En Barquisimeto se registran largas colas en las afueras de distintas entidades bancarias del estado Lara.