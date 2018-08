Médicos del Hospital Vargas: Medidas económicas "no han generado ningún beneficio para los trabajadores del sector salud"

Credito: Efe

28-08-18.-El presidente de la sociedad de médicos internos y residentes del hospital Vargas, Carlos Prosperi, aseguró que las medidas económicas decretadas por el Ejecutivo no han generado ningún beneficio para los trabajadores del sector salud, “no anunció nada, dijo que se iban a mejorar las condiciones de vivir y que se iban a discutir, pero no se ha cumplido“.



Prosperi señaló durante una entrevista en el programa de Vladimir Villegas en Unión Radio, que llevan varios días de paro técnico y que sus exigencias al Estado no han sido atendidas, “ya con esta nueva reconversión, estamos pidiendo un mínimo de diez salarios mínimos, pero tampoco nos quieren escuchar“, dijo.



Prosperi indicó que no cuentan con suficientes insumos médicos y que la situación podría agravarse, “hay un déficit de material médico quirúrgico de 85 %, se está alimentando solo 5 % de personas hospitalizadas, no se les está dando una alimentación adecuada, ya que es una arepa o pasta sola. No tenemos los recursos necesarios“, puntualizó.