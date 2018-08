Carabobo: Trabajadores denuncian que Pirelli Venezuela amaneció cerrada: Piden “una acción contundente” del ministro del Trabajo

Credito: EC

27-08-18.-La fabricante de cauchos Pirelli amaneció cerrada este lunes 27 de agosto. Así lo denunciaron los trabajadores de la planta, ubicada en el estado Carabobo, donde los portones estaban con candados a primeras horas de la mañana, reseña el portal Efecto Cocuyo.



Desde el pasado viernes 24 de agosto, la directiva de la empresa notificó al sindicato que este lunes no abriría sus puertas, al alegar que no podían asumir el pago del nuevo aumento salarial decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado 17 de agosto.



El secretario general del sindicato, Luis Alberto Álvarez, informó que la planta hasta el mes de julio solo había alcanzado el 7,4 % de la producción anual, es decir poco más de 51 mil cauchos para el mercado interno del país, cuando a esa fecha debían haber entregado 700 mil.



Afirmó que ante el cierre 704 trabajadores sindicalizados, más los tercerizados y empleados, serían unas mil personas la que se verán afectadas por el cierre unilateral de Pirelli, como lo definió el sindicato.



“Hasta ahora no tenemos respuesta, esperábamos que la empresa abriera para comenzar el turno, pero ellos cerraron unilateralmente”, afirmó”.



Rodolfo Medina, quien lleva 38 años laborando en Pirelli Venezuela, lamentó la decisión adoptada por la fabricante. De su trabajo dependen su esposa y él, pero ante el cierre no tiene opciones actualmente en el mercado laboral.



“Esto es sorpresivo, no sé que pasó, cerraron las puertas sin ni siquiera un comunicado… Quisiera saber qué vamos a hacer, a nosotros no nos gusta esto. Esto está mal”, dijo a las puertas de la planta, ubicada en la ciudad de Guacara, en la entidad carabobeña.



Medina reconoció que desde hace un año en el área donde se desempeñaba estaba paralizada, por lo que solo acudía a cumplir horario.



Otro de los afectados, José Serraz, recordó que en su mejor momento logró comprar una vivienda y un carro, fruto de su trabajo en Pirelli. Sin embargo, en los últimos dos años sobrevivía trabajando de taxista y haciendo transporte a otras empresas privadas.



El representante sindical, Albin Pérez Jiménez, dijo que la medida la notificaron al Ministerio del Trabajo, a la Procuraduría del estado Carabobo y también a la Asamblea Nacional Constituyente.



Sin embargo, pidió “una acción más contundente” del ministro del Trabajo Eduardo Piñate, además del de Transporte, Hipólito Abreu, porque la situación no la vive solo Pirelli, sino las otras dos empresas que elaboran caucho en el país: Firestone y Goodyear.

