(AUDIO) Federación Nacional de Jubilados: Hay incertidumbre por pago con billetera digital; ”Ahora nos quieren enredar la vida"

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

27-08-18.-El presidente de la Federación nacional de jubilados y pensionados, Emilio Lozada, expresó este lunes durante una entrevista en Unión Radio que el anuncio hecho por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cancelar las pensiones con la billetera digital ha generado incertidumbre entre los jubilados.”Vamos a esperar que lo que dijo Nicolás salga en Gaceta, no sabemos cómo se va a manejar los 1.800 bolívares, nadie ha hablado del bono de la guerra económica de la pensión, queremos respuesta”.”Tenemos entendido que los que cobran con la billetera digital son aquellos pensionados del Seguro Social que nunca cotizaron, que tienen una misión Amor Mayor, y utilizan la billetera digital para pagarle sus pensiones”, dijo Lozada .Criticó que se pague ”rebanado” los montos de la pensión en septiembre. ”Ahora nos quieren enredar la vida, el problema empezó el 20 de julio cuando empezaron a rebanar la pensión por parte, solo pagaron 2 millones de los 4 millones 200 mil que tenían que pagar, y el resto a través de retiros de 10 y 20, y todavía hay pensionados que no han podido retirar el pago”.Fustigó que se implemente el mecanismo de la billetera digital porque la mayoría de las personas de la tercera edad no manejan la tecnología, sino que esperan por el dinero en efectivo para cubrir sus gastos.”La realidad es que el Seguro Social tiene todos los datos de los pensionados, toda la información, qué más necesita, si el gobierno quiere aplicar eso no tiene necesidad de que nadie se meta, están alargando la arruga por no tienen el efectivo en el banco, por eso han corrido la fecha”.Anunció que el miércoles harán una jornada nacional de protesta contra esa decisión, si tenemos todos que inscribirnos en el carnet de la patria, toda la población, tenemos que tomar una decisión en conjunto y los partidos políticos están en la obligación de alzar su voz ante esta situación”, sentenció.