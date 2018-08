Exigen al Gobierno Nacional Escala Móvil del Salario y su anclaje al costo de la Canasta Básica

19 de agosto de 2018.-

En reunión sostenida por varios dirigentes obreros y comunales del oriente del país, se discutió la coyuntura política económica y social que vive el país y la situación de la clase trabajadora, concluyendo que es necesario y urgente que el gobierno revise las medidas que ha decidido ejecutar a partir del 20 este mes, para que evite perjudicar los intereses de la clase trabajadora en el tiempo.

No se puede seguir creyendo en los empresarios que han demostrado por años no aportar al desarrollo del país y son unos parásitos rentistas que expropian y roban más del 75% de las divisas para importaciones de productos terminados (bienes de consumo), sobrefacturados, que no ayudan a la industrialización, sino más bien ha servido para la especulación y el surgimiento de esa burocracia corrupta que defiende los intereses capitalistas.

Estas mafias que han surgido de forma interna y externa del proceso, las cuales están ligados a la derecha y le hacen el juego al gobierno norteamericano, no dudamos sus intenciones de acabar con el gobierno venezolano de manera violenta y por eso rechazamos el atentado frustrado a principio de mes contra el presidente, pero también exigimos al gabinete ejecutivo dar un giro a la izquierda, aplicando medidas verdaderamente revolucionarias y confiar definitivamente en la clase trabajadora. Para ello proponemos las siguientes medidas:

Fábrica cerrada, fábrica puesta en marcha por los trabajadores junto a la comunidad.

Durante todo este tiempo se habla de poder popular, de que estamos construyendo socialismo. Lamentablemente la realidad es otra. Mientras se tiene ese discurso y no se lleva a la práctica, crea escepticismo. Realmente lo que existe es capitalismo.

Actualmente parte de la población opina que las expropiaciones tuvieron como resultado desabastecimiento, hiperinflación o quiebra. ¿Qué hacer? Reactivar la producción, entregando el poder al pueblo bajo un comité de trabajadores con voceros o funcionarios de elegibilidad y revocabilidad inmediata por asambleas generales de trabajadores de la institución o empresa de manera democrática, los cuales no tendrán ningún privilegio, sometidos a rotación y presentación de informe de gestión periódicamente o cuando lo exija la asamblea de trabajadores, para ejercer de esta manera la gestión administrativa directamente de la producción, distribución, ventas, manejo de las divisas que asigne el estado y no bajo la colocación a dedo de burócratas que responden intereses particulares y corruptos.

Eliminar el ‘SECRETO COMERCIAL’

La solución del problema especulativo no es solo la apertura cambiaria, ni el control de la misma. Hay leyes que permiten al capitalista ocultar información financiera con el propósito de esconder el nivel de explotación de los trabajadores y sus ganancias especulativas. Los empresarios utilizan la doble contabilidad, evasión y fraude fiscal, estructuras de costos infladas, sobre facturación de inventarios y otras tácticas para robar al pueblo. La experiencia lo confirma con las empresas de maletín que han recibido dólares a pesar de las medidas de bandas cambiarias, Flotación del tipo de cambio, CADIVI y CENCOEX. Desde 1987 aproximadamente los empresarios han dejado de invertir en capital fijo, a pesar del dinero otorgado por los diferentes gobiernos.

Se puede evitar esta corrupción con la organización y unificación de los obreros en los comités de fábrica o comités de trabajadores que se encarguen de fiscalizar, hacer auditorias y seguimiento de la producción y servicio, haciendo público a los trabajadores y al pueblo de las verdaderas ganancias de los capitalistas.

Escala móvil del salario

La política de bonificación del salario y el beneficio de alimentación demostró no frenar la inflación e hiperinflación. ¿Pero de qué otra forma puede obtener los medios para poder subsistir y llevar el alimento a su casa los trabajadores?¿Cómo puede cambiar esa realidad? Las condiciones de vida del pueblo trabajador son insoportables, rechazamos los planteamientos de sacrificios por la crisis con más explotación (zonas económicas especiales de maquilas, chamba juvenil subempleada, ley de garantía a la inversión extranjera con ventajismo y desmedro en contra de las EPS), lo que pone de manifiesto intensificación de las jornadas o renunciar a derechos como debilitar las organizaciones sindicales y negar las discusiones de proyectos de convenios colectivos.

La salida no es decretar aumentos salariales aislados. Necesitamos re-apertura de las empresas, trabajo y condiciones de vida dignas para todos, cumplimiento de los convenios colectivos e incluir la subida automática de los salarios correlativa al aumento de precio de los bienes de consumo (escala móvil del salario), consideramos que es justo y se adecúa al legado del ex presidente Hugo Chávez, con el artículo 91 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela, sobre el derecho de los trabajadores tener un salario que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales.

Planteamos que el anclaje del bolívar soberano al costo del barril del petróleo, debería, simultáneamente, ser el anclaje del salario al valor real de la canasta básica. Seria evidentemente el intercambio justo de todos los valores de uso requeridos por el trabajador y su familia (productos y servicios: alimentos, viviendas, educación, salud, vestido, higiene) por el valor de cambio (precios). Con esta medida no se volvería "sal y agua" el salario justo producto del esfuerzo, sino que, por el contrario, se tendería a incrementar el poder adquisitivo en forma progresiva al incrementarse también la productividad como consecuencia de estar, mucho más motivados al desempeño de sus funciones. Justo lo contrario de lo que propugnan los neoliberales y sus "paquetazos" monetaristas depauperantes que solo conducen al hambre, la miseria y la desmoralización de la clase obrera.

Medidas que planteamos desde el poder en mano de los trabajadores, campesinos y comunas para acabar con la miseria desde sus raíces:

Administración directa por parte de los propios trabajadores de la producción en todas las empresas públicas y privadas.

Congelación de precios, soberanía alimentaria y satisfacer todas las necesidades del pueblo contra el sabotaje de los capitalistas y la corrupción de la burocracia.

Reenganche inmediato de todos los trabajadores, luchadores revolucionarios despedidos por los empresarios y burócratas. Seguro de desempleo para los trabajadores desocupados hasta encontrar empleo.

Confiscación y socialización de las empresas cerradas, infrautilizadas, latifundios baldíos, con la convocatoria de los trabajadores, campesinos y estudiantes para su toma y ocupación inmediata, desarrollando la autogestión libre y democrática de todas las empresas que saboteen la economía o ataquen a los trabajadores

Creación de una empresa pública nacional que asuma el monopolio del comercio exterior (compra directa de materia prima y necesidades de las empresas), donde la administración de esta empresa esté bajo el poder de los trabajadores, campesinos, estudiantes junto a las comunidades para luchar contra la especulación, la inflación, corrupción y garantizar la plena soberanía alimentaria y la ruptura definitiva del enclave económico imperial-neocolonial.

Socialización bajo control inmediato de los trabajadores: de la banca, la tierra y la industria para planificar democráticamente el conjunto de la economía en beneficio del pueblo pobre y poder satisfacer las necesidades sociales.

Creación de un Sistema de Salud Nacional Público, universal y gratuito, que garantice una atención de calidad. Confiscación de las clínicas privadas, para ponerlas bajo dirección y administración de sus trabajadores, de los estudiantes y las comunas organizadas para garantizar el servicio a todos los venezolanos sin ningún tipo de distinción.

Creación de una Empresa Nacional para la Construcción de Infraestructuras, Viviendas, Universidades, etc., bajo dirección y administración de sus trabajadores, de los estudiantes y las comunas, el cual acometa un plan anual de creación de 500.000 viviendas que permita terminar en tres años con el déficit habitacional.