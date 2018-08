(VIDEO) Carlos Timore: No Hay ninguna política contra la hiperinflación

Sábado, 18 de agosto de 2018.- Le correspondió el turno a Carlos Timore, trabajador universitario perteneciente a Vanguardia Popular en la declaración realizada por la organización Izquierda Organizada en Lucha (OIL), el jueves nueve, en Caracas: Constitucionalmente está establecido, que mensualmente, el Gobierno debería, el Banco Central debería dar las cifras de cuanto alcanzó la inflación, el fenómeno inflacionario.



Según el CENDES la canasta alimentaria debería estar en el aproximado, setecientos millones de bolívares.



Diariamente se está calculando que la inflación está subiendo en 2,6%, diariamente.



El pueblo venezolano está cansado de sufrir atentados, un atentado permanente, es decir, el problema inflacionario, el problema del desabastecimiento, el problema del empleo digno, el problema del salario, salario suficiente, salario digno que está establecido constitucionalmente.



Los trabajadores venezolanos deberíamos estar ganando lo que nos permita cubrir la canasta básica, la canasta básica que cubre además de los alimentos, los servicios, entonces no se está cumpliendo con ese precepto constitucional.



Con relación al atentado se pregunta Timore: ¿A quién beneficia el atentado? nosotros consideramos que indudablemente al gobierno.



Los males que vive la sociedad venezolana, lamentándolo mucho, se van a profundizar, aquí no hay forma de recomponer esto sino hay un desplazamiento de quienes hasta ahora, a mi manera de ver, han fracasado.



Durante diecinueve años han tenido los mayores recursos, los mayores recursos de toda la historia de Venezuela y no han podido resolver los graves problemas de este país.



Acá no se ha tomado ni una sola medida para frenar la hiperinflación, ni una sola medida.



Hay un ocultamiento terrible, hay un ocultamiento terrible del proceso hiperinflacionario.



No hay ninguna política en función de parar el fenómeno hiperinflacionario.















