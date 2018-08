(VIDEO) Ex-trabajadores de la Faja del Orinoco protestaron ante sede de la Vicepresidencia de la República para exigir pago de sus liquidaciones

#17Ago #Reporta "@Luiskparada Extrabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco acuden a la sede de la Vicepresidencia de la República a exigir el pago de sus liquidaciones, Han muerto personas en el interior del país y no han obtenido respuesta" pic.twitter.com/54N3D9XxS5 — Reporte Ya (@ReporteYa) 17 de agosto de 2018

#CaraotaEnCaracas "Usted es el que tiene la última voz de nuestro pago, señor Presidente, no se haga el loco. Venga aquí a reunirse con nosotros porque esto no es de ahorita", exigió extrabajador de la Faja Petrolífera del Orinoco en el centro de Caracas / @JoanCamargo_ pic.twitter.com/FThK8HUfoN — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 17 de agosto de 2018

Luis Hernández, ex trabajador de la Faja Petrolífera del Orinoco: Nos tienen peloteados y no se ha llegado a ningún consenso. La gente está dispuesta a quedarse para que nos den una respuesta #EnVIVO #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/hzJ4y5AlQh — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 17 de agosto de 2018

17-08-18.-Desde seis estados del país se han movilizado ex trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco protestaron ante la sede de la vicepresidencia de la República para exigir el pago de sus liquidaciones.Le piden al presidente Nicolás Maduro que se reúna con ellos para solucionar el problema. “Usted es el que tiene la última voz de nuestro pago, señor presidente, no se haga el loco. Venga aquí a reunirse con nosotros porque esto no es de ahorita”, aseveró uno de los ciudadanos.Luis Hernández, ex empleado de la estatal, aseguró que tienen mucho tiempo esperando el pago. “Aquí nos han salido canas esperando ese pago y todavía nada. Nos han peloteado tanto la gente de Pdvsa como la gente de la Corporación Venezolana del Petróleo”, comentó.Aseguró que se mantendrán firmes hasta obtener una respuesta. “Si no es así, compañeros, tendremos que ir a nuestro patrón directo, que fue la trasnacional, la ExxonMobil”, señaló Hernández.Otro trabajador, que aseguró haber votado por el gobierno de Nicolás Maduro, ratificó el llamado para que el presidente atienda la situación. ”Nosotros votamos por usted. Por eso estoy reclamando aquí, porque tengo derecho como venezolano y porque se me ha quitado mi dinero”, dijo.“Las personas que están llevando el caso nos están pidiendo miles de papeles. Ahora nos dicen que tenemos que demandar al Estado, jamás lo vamos a demandar porque somos chavistas y maduristas, no vamos a demandar al Estado”, expresó.