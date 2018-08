(VIDEO) Un drone sobrevuela la marcha de enfermeras que se dirige a Miraflores; la movilización fue bloqueada por la PNB

#16Ago #Protesta 11:00 am. Un dron sobrevuela marcha de trabajadores de la salud, que está bloqueada por la PNB en el cruce de la Av. Vollmer con Av. Urdaneta. pic.twitter.com/DGEvLwZ747 - @Gbastidas

10:20 am. Cordón de la PNB se instala para impedir que marcha de los trabajadores de la salud y otros gremios salga de la Av. Vollmer hacia la Av. Urdaneta. pic.twitter.com/P7u64T8llx

10:50 am. Niña lee la constitución a funcionarios de la PNB que impiden que marcha avance hacia la Av. Urdaneta. pic.twitter.com/ENcwLo6AZF

11:20 am. "No me da la gana una dictadura igual a la cubana", otra de las consignas mientras piquete de la PNB impide avance de la marcha al Palacio de Miraflores. pic.twitter.com/6e9ImOQ9Rr