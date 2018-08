(VIDEO) PDVSA retiene liquidación a exempleados de la ExxonMobil

Miércoles, 15 de agosto de 2018.- Frente al portón principal de la sede central de Petróleos de Venezuela, PDVSA, el primero de agosto, Luis Hernandez afectado de la Faja Petrolífera del Orinoco de la empresa ExxonMobil declaró para Aporrea: Hoy denunciamos una denuncia de unos 5200 millones de dólares que le fue retenido por el estado venezolano, un pago indebido que hizo la ExxonMobil para 9640 trabajadores, ya hace dieciocho años y no hemos tenido ninguna respuesta.



El Estado venezolano se agarraron todo ese dinero que era para cancelarle a esos 9640 trabajadores y hasta el momento se han hecho dieciocho mesas de trabajo y no se ha llegado a ningún acuerdo.



PDVSA dice si voy a pagar, pero no doy las datas, si voy a pagar pero nos exige condiciones, unas condiciones de mareo, unas condiciones que no debemos tolerar.



Todas las demás empresas pagaron, la única que no pagó ese dinero a la ExxonMobil, a los trabajadores de la ExxonMobil fue PDVSA.



Ellos nos vienen a decir en estos momentos de que ellos no tienen las data, si tienen las data porque si ellos les pagaron a los demás trabajadores de acuerdo a ese decreto 5200, tienen que tener esas data y ellos se hacen los locos en estos momentos de no entregarnos nuestra data que la estamos exigiendo.



Estamos exigiendo también, que si ellos no toman el asunto, nos vamos a dirigir a la ExxonMobil como patrón directo, si la ExxonMobil no está aquí en Venezuela, trataremos de ir a la embajada para que nos reciban esa denuncia que nosotros estamos haciendo.