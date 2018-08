(VIDEO) Marcos García: Lo de Maduro fue una enorme falla de seguridad o un gran montaje

Miércoles, 15 de agosto de 2018.- Continua la declaración de la Organización de Izquierda en lucha del jueves nueve de agosto con la participación de Marcos García de Sinatra UCV y de la OIL, refiriendose al magnicidio en grado de frustración ocurrido el sábado cuatro de agosto en la avenida Bolivar de Caracas,.



Declaró García: Consideramos de si se trataba de un montaje o de un atentado, en el primer lugar, siendo el caso de la figura de un atentado, debemos dejar claro que somos ajenos a apoyar cualquier conducta de este tipo y en el caso de que se hubiera llegado a concretar...hubiera sido el resultado y el alcance de la pelea del pleito interburgues que tienen ellos cazado con esa vieja burguesía.



Nos pudiéramos preguntar, ¿cuantos de esos que estaban allí, en el tren ejecutivo, no son adinerados, a costa de este mal llamado proceso revolucionario hoy en día?



¿Dónde estaban los organismos de seguridad del Estado Venezolano?



Porque eso es lo que siembra la gran duda, ¿es que acaso aquí las políticas de seguridad no se han ido refinando?



Porque justamente este tipo de interrogante es lo que le lleva a cualquiera a presumir que se trate de un vulgar montaje.



En OIL llamamos es a la militancia, al pueblo a no dejarse engañar, a no dejarse utilizar y a permanecer en la calle, en protesta activa sin necesidad de irle a pedir permiso a nadie, eso está en la Constitución nuestra.



Permanecer en una protesta continua y no solamente, a no dejarse confundir por esa suerte de falsos profetas que operan en algunos sectores de los trabajadores, llamándolos autocríticamente a defender un gobierno y por el otro lado, a entregar en negociaciones su salario.



Hoy en día, la única negociación que se puede hacer aquí es la Canasta Básica Alimentaria, como lo señala nuestra Constitución o análogamente una escala móvil de salario.



Usted presidente Maduro si estamos en un gobierno revolucionario, anticapitalista, tome la batuta o es que sencillamente forma parte de ellos.















Noticia relacionada: La Oposición de Izquierda en Lucha (OIL) se pronunció ante el atentado ocurrido el sábado cuatro, en la avenida Bolívar de Caracas