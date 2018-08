(VIDEO) Mas opiniones en la protesta de trabajadores de la salud frente al MPPS

Nicolás Maduro también exhortó al gobierno de Trump a investigar los señalamientos hechos por Jaime Bayly.

Domingo, 12 de agosto de 2018.- En la protesta realizada por los trabajadores del sector salud el miércoles ocho de agosto, tuvimos oportunidad de recoger una serie de testimonios que a continuación ofrecemos a aporreadores y aporreadoras.



Para nadie es un secreto que en Hospital Vargas estamos viviendo un caos, que hay una escasez de insumos que ronda el 90%, el fin de semana en el Hospital Vargas no hubo un antibiótico, no había antihipertensivo en todo el fin de semana, declaró Carlos Prosperi.



Continuó Prosperi: La alimentación de nuestros pacientes, del 100% de los pacientes hospitalizados solo se está el 10% y a ese 10% y a ese 10% que se le brinda alimentación, solo se le da una arepita pelada sola, se le da una pasta sola y se le da un arroz solo, en el desayuno, el almuerzo y la cena.



Pretendo que nos escuche fundamentalmente el ministro de salud, que sea el primero que nos escuche y que él le lleve el mensaje al Presidente de la República, que es la principal autoridad de este país.



Cómo ve usted los hospitales, qué puede compra usted con un millón de bolívares contestó con estas preguntas un asistente a la protesta.



Por su parte el luchador y líder sindical José Boda manifestó: Aquí estamos solidarizándonos con el gremio de enfermería, con los médicos, con los obreros de la salud que están dando una batalla por el artículo 91 de la Constitución Nacional que establece que el salario mínimo tiene que ser igual a la cesta básica, pero también por el derecho a la vida, el derecho que en la red pública existan medicamentos.



Esperando respuesta del ejecutivo nacional ya que el salario se pulverizó por esta hiperinflación que vive Venezuela, expresó Zaira Moreno...también pedimos la liberación de nuestro compañero Alfonzo Román que hoy lleva casi sesenta días detenido injustamente.



Dennis Guerra: Nos encontramos aquí en la lucha todos los del sector salud: médicos, bionalistas, farmaceutas, enfermeros, por una lucha justa, por un salario digno.



Marlene Sifontes del frente autónomo FADE y del sindicato de empleados del Instituto Nacional de Parques: Hoy el gremio sindical está aquí en defensa del salario, en apoyo del sector salud, reclamando que se cumpla el artículo 91 de la Constitución.



Ante esta inflación no hay salario que aguante.



Si hay real pa los bolichicos, si hay real pa la corrupción, ¿cómo no va haber real pal pueblo trabajador?...para el pueblo, para el pueblo tiene que haber real.



Miguel Ángel Hernández del PSL y de la corriente C-CURA, expresó que: Hoy en la mañana creo que se ha logrado un gran triunfo de los trabajadores del sector salud, particularmente de las enfermeras que vienen dando una pelea digna, heroica, combativa desde hace mas de cuarenta días.



Creemos que es importante acompañar a la lucha de los trabajadores del sector salud y de todos los gremios que se han levantado en protesta las últimas semanas dijo Andrea Pacheco de Marea Socialista.



Keta Stefani de FAPUV: Nosotros estamos aquí como en todas las acciones que ha desarrollado el sector salud en solidaridad y porque mantenemos, no una protesta, una lucha común.



El Presidente de la República tiene que decidir si va a gobernar y a garantizar salario digno, servicio, salud y educación o si no lo va a hacer.



Continuó Stefani, desde hace años nos están hablando de una guerra económica, esa guerra económica o la gana el Presidente o le entrega el poder al pueblo...o le entrega el poder al pueblo, para que el pueblo la gane en función de los intereses verdaderos de la clase trabajadora.



Octavio Mujica de Puerto Cabello hizo un llamado a la sociedad civil...esta es una lucha de la sociedad civil, esta es una lucha del pueblo para el pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo.



Cerró las participaciones la enfermera Gleisi Luna del IPASME: estamos protestando primero, para que los hospitales tengan todos los insumos que amerita un paciente y por un salario digno.



Porque Venezuela es un país rico todavía y no merecemos el tener nuestros hospitales como están en esta situación, actualmente.



Entonces, señor Presidente, señor ministro, abóquense a nosotros el personal de la salud, queremos estar en nuestro país trabajando como nos merecemos, que nuestro pueblo venezolano sea atendido como debe ser.















