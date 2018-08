Trabajadores del Metro de Caracas protestaron este lunes las pésimas condiciones del mismo y por exigencias laborales

???????? #6Ago Trabajadores del Metro de Caracas protestan por las condiciones del sistema de transporte. También exigen la firma de un contrato colectivo que les permita devengar mejores sueldos. #TVVNoticias pic.twitter.com/KxVcDS8dBs — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 de agosto de 2018

#Ahora Juan Ovalles, presidente de Ajupemeca, explicó que no fueron atendidos por el presidente de Sitrameca porque no se encontraba presente. Estaban en el acto convocado en apoyo a Nicolás Maduro #6Ago pic.twitter.com/Ud2dlyXl8R — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 6 de agosto de 2018

06-08-18.-Trabajadores y jubilados del Metro de Caracas protestaron este lunes por las pésimas condiciones del transporte subterráneo y para exigir mejoras salariales ante la crisis económica del país.Juan Ovalles, presidente de la Asociacion de Jubilados y Pensionados del Metro (Ajupemeca), exigió a Sitrameca ofrecer información a los trabajadores acerca del nuevo contrato colectivo del Metro de Caracas."Los trabajadores en sí no conocen la propuesta que se está llevando a cabo", indicó Ovalles, después de que no fueron atendidos por el presidente de Sitrameca porque no se encontraba presente.Trabajadores del transporte público han realizado diversas denuncias acerca de las fallas del sistema y la falta de recursos ante la crisis económica del país.