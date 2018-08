(VIDEO) Protestan trabajadores del MPPEUCT, exigen un salario digno

Viernes, 3 de agosto de 2018.- El lunes treinta de julio, en horas de la mañana, en la planta baja de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, ubicado en la esquina El Chorro de la Avenida Universidad, en Caracas, los trabajadores de este ente realizaron una paralización simbólica de las actividades por el incumplimiento del patrono en los pagos y salarios que le corresponden a los trabajadores de acuerdo a la circular 1 y circular 3, emanadas de la Vicepresidencia de la República, según informó Jesús Martínez, secretario general del sindicato que los agrupa.



Continuó Martínez: si este sueldo no te alcanza para comprar una crema de dientes, no te alcanza para comer, para comprar un jabón, ¿que esperas para unirte a la lucha?



Invitamos a todos los compañeros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a que se unan a esta lucha porque, todo lo que suceda aquí va, inevitablemente va dirigido a todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria.



Hizo llamado al presidente Maduro: Compañero Presidente escuche a los trabajadores, no siga escuchando a la cúpula, los trabajadores están en la calle y están arrechos y así hablamos los sindicalistas y los revolucionarios, estamos arrechos porque no es lo que queríamos lo que se está haciendo. No se le puede dar respuesta a la derecha y al patrón pasando por encima de los trabajadores.



Por su parte, Liliana Marrero quien tiene 17 años trabajando en el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología declaró: Estamos aquí todos los trabajadores tratando de, luchar por nuestros derechos, se nos ha cercenado el pago de nuestros salarios, se nos ha cercenado el derecho a la salud, vamos a los hospitales, a las clínicas, los seguros no nos cubren nuestra parte médica, no tenemos atención primaria, no tenemos comedor, tenemos problemas con el agua, en el ministerio, no tenemos equipo de trabajo, no tenemos material de trabajo.



Y estamos totalmente unidos, aquí esperando para que los patronos nos den respuesta oportuna a la solución de todas nuestras solicitudes.



Estamos solicitando que nos paguen el salario aumentado, estamos solicitando que nos paguen las primas de profesionalismo y las primas de obrero o las primas que se están pagando con los salarios, además que no nos cercenen los derechos a nuestros bonos por el pago de nuestros salarios aumentados.



Convoco a las demás personas que están en los ministerios, que están en la misma lucha que nosotros...que pelen por sus derechos y no se dejen silenciar por una bolsa de comida, por un bono, que no se dejen silenciar.



Todos los trabajadores, de todos los sectores, de las áreas de trabajo de Venezuela, todos debemos unirnos, salir en conjunto a luchar por nuestros derechos.



Todos merecemos salarios dignos, que se nos respeten nuestros derechos.















Noticia relacionada: Marcha de los trabajadores del MPPEUCT a la Vicepresidencia de la República