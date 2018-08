(VIDEO) Trabajadores de abastos bicentenario protestaron en Valencia y Plaza Venezuela

Trabajadores de Abastos Bicentenario protestan en Plaza Venezuela por el cierre de locales. Algunos son de los comercios ubicados en Macaracuay, Tamanaco y Terrazas del Ávila. “Queremos trabajar”, dicen. La PNB vigila la manifestación #2Ago 2:45pm pic.twitter.com/aUVhEsrc59 — Raylí Luján (@RayliLujan) 2 de agosto de 2018

02-08-18.-Trabajadores de Abastos Bicentenario protestaron este jueves en Plaza Venezuela por el cierre de locales. Algunos son de los comercios ubicados en Macaracuay, Tamanaco y Terrazas del Ávila. “Queremos trabajar”, dicen.Los trabajadores de los Abastos Bicentenario de Valencia, estado Carabobo, también protestaron este jueves por las deficiencias laborales.Uno de los empleados explicó que tienen más de dos años sin recibir dotaciones. “No nos han botado, pero se rumorea que ya estamos liquidados sin explicación alguna”, señaló durante una transmisión de VPItv."Tenemos 45 días sin trabajar y no han recibido respuesta al respecto, lo que ha afectado a 5.000 personas, agregó.La Delegada del Abastos Bicentenarios en Valencia, solicitó el respeto a la inamovilidad laboral y denunció que aún hay mercancía en el local. "Existe mercancía que quedó ahí. No sabemos de qué lado juegan porque si hablamos de reimpulsar el aparato productivo no podemos cerrar un lugar donde hay alimentos", cuestionó.