Cojedes: Médicos del Hospital de San Carlos protestan por despido de siete compañeros

31-07-18.-Médicos especialistas y residentes del hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, en el estado Cojedes continúan la protesta por la el despido injustificado de siete colegas del servicio de pediatría, reseña el portal El Pitazo.



Los profesionales de la salud se concentraron en las afueras de la dirección del referido centro de salud para presentar las renuncias en caso de que sus compañeros no retornaran a sus labores diarias.



Álvaro Aular, residente de pediatría y presidente de la Sociedad de Médicos Residentes (Somir) de ese hospital, expresó que no ofrecieron una propuesta final en su caso. Indicó que su contratación iba a ser discutido por Yenni Cepeda, autoridad única de Salud en la entidad.



“Mi contrato termina hoy martes 31 de julio, a las 11:59 de la noche, pero no será renovado”. Expresó que en la dirección del hospital le indicaron que no pueden darle respuestas porque ellos no realizan contrataciones.



“Me dijeron que quien contrata es la teniente coronel Cepeda y debo ir a una solo a reunirme con ella a la Dirección Regional de Salud. Lo que tienen que hacer es contratarnos a todos y que la relación de trabajo termine el 31 de diciembre”.



Explicó que la directiva de personal les hace propuestas diferentes a cada médico residente, pero hasta el momento no se ha hablado de la firma de contrato. “Por aquí andaban funcionarios del Sebin quienes querían entrevistarse conmigo y no traían ninguna orden judicial a lo que me opuse”.



Sostuvo que está consciente que viene más hostigamiento de parte de las autoridades al ser el representante de Somir. “No me van a callar. Quiero decirle a la ciudadanía que seguimos de pie denunciando el caos que reina en el Hospital Dr. Egor Nucete en la que el servicio de pediatría no tiene médicos”.



Los profesionales del Hospital de San Carlos expresaron que continúan en la lucha hasta tanto no sean restituidos estos médicos continuarán en las protestas pacíficas.

