Trabajadores de fábricas de cauchos Pirelli, Firestone y Goodyear protestaron por bajos salarios

25-07-18.-Trabajadores de las empresas productoras de cauchos Pirelli, Firestone y Goodyear delestado Carabobo iniciaron hoy una serie de protestas para exigir mejoras en salarios y condiciones laborales.



El portavoz del sindicato de Goodyear, Luis Lovera explicó a periodistas que “los ínfimos sueldos” que perciben han generado deserción laboral lo que “afecta la producción” y retardos en la discusión del contrato colectivo, reseña la agencia AFP.



“Los patrones alegan que no pueden hacer ofertas a los trabajadores por la regulación de la ley de precios acordados (..) y la baja producción que impide que tengan margen de maniobra para presentar ofertas dignas a los trabajadores” dijo.



Según Lovera, Goodyear produce diariamente unos mil neumáticos cuando la capacidad de la planta es de 9.000.



Indicó que los inventarios de repuestos para la maquinaria “son casi nulos” y de allí que se desmantelen otras a fin de continuar con la poca operación que registran por lo que la planta “se está convirtiendo en cementerio de máquinas”.



Sumado a esto, tampoco cuentan con seguro médico, servicio de comedor.



Por su parte Luis Álvarez, del sindicato de Pirelli, explicó que desde 2015 la planta trabaja a menos del 50 % de su capacidad pero este año llegaron al 7 %.



“Terminaremos el año con 80.000 neumáticos de un millón que se producían antes”, agregó.



A su juicio, no tiene sentido “que importen cauchos y carros cuando las empresas aquí están paralizadas” por lo que aseguró “radicalizarán las protestas (…) porque ya no soportamos más”.



El vocero del sindicato de Firestone, Levis Barrios dijo que los trabajadores del sector han “tenido que optar por otros oficios como vender tortas y arepas (tostadas venezolanas) fuera de las labores cotidianas para poder subsistir (…) y llevar alimentos a nuestras familias pese a que trabajamos en trasnacionales privadas”.



Barrios detalló que producen a diario 2.000 neumáticos cuando la capacidad instalada de la planta es de más de 9.000.



La exigencia, según Barrios, es contar con las condiciones que les permitan producir al 100 % para así beneficiar también al país pues consideran “injusto” que el transporte público sea prácticamente inexistente por falta de materia prima “cuando existen estas fábricas”.



Venezuela atraviesa actualmente una severa crisis económica que se traduce en escasez de medicinas, alimentos y productos básicos, bajo un escenario de hiperinflación, un fenómeno que pulverizó el poder de compra de los trabajadores.



Desde el último mes decenas de protestas diarias de trabajadores y ciudadanos, que reclaman mayores ingresos y el fin de la crisis, que también alcanza a los servicios públicos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 222 veces.