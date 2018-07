Gremios del sector público en Bolívar se unieron en una misma marcha en reclamo de un salario justo

20 de julio de 2018.- Salario digno, este es el reclamo que desde hace 27 días inició el gremio de enfermeras en todo el país, y que desde hace más de un mes los docentes estadales en Bolívar también exigen, así como los profesores universitarios y trabajadores de las empresas básicas. Este viernes, se unieron en una misma marcha para sumar esfuerzos y exigir una respuesta al Gobierno.



Los trabajadores del sector público marcharon desde el hospital Uyapar de Puerto Ordaz hasta la construcción de la Catedral de ciudad Guayana, donde el padre Gerardo Moreno ofició una misa, en la que destacó la unión de los diferentes gremios para sumar esfuerzos en esta lucha. Aprovechó para llamar la atención de dirigentes sindicales y políticos presentes, para actuar por lograr objetivos concretos.

"Incluso, los pacientes están protestando hoy porque no tienen insumos ni medicamentos, así como los trabajadores, es un gran logro que la gente despierte porque la salud es un problema de todos", destacó Maritza Moreno, presidenta del Colegio de enfermeras en Bolívar, seccional Ciudad Guayana.

"Si no tenemos salud ni educación, ¿a dónde vamos a ir?, ¿a un despeñadero? No, no vamos a permitir que la parte educativa y la de salud se deterioren. La póliza de salud de un maestro son 5 millones de bolívares (…) no le garantizamos señor gobernador, el inicio de las actividades escolares para septiembre, la paz educativa depende de la respuesta que usted le dé al gremio", puntualizó Mariví Sánchez, docente estadal con 23 años de servicio.



En la marcha también se sumaron médicos y trabajadores del sector eléctrico, así como miembros de la sociedad civil en general que asistieron en apoyo al reclamo de los diferentes gremios.

Como próximas acciones, de seguir sin recibir una respuesta oportuna, Moreno señaló que una de las propuestas planteadas es "ir a Miraflores a conversar con el Presidente, él tiene que recibir al pueblo. Nosotros somos pueblo, señor Presidente, y pasamos necesidad".