(VIDEO) Médicos y enfermeras del Ipasme se unieron a ola de protestas por bajos salarios

20-07-18.-El personal médico del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) protestó este viernes en la sede de éste organismo, ubicada en el centro de Caracas, reporta el portal Caraota Digital.

Las enfermeras pertenecientes al Ipasme se unieron a la ola de protestas motivada de trabajadores del sector público nacional a consecuencia de los bajos sueldos que perciben mensualmente.

Una trabajadora comentó para VivoPlay que no se justifica que el personal activo de la Fuerza Armada Nacional devengue mejores remuneraciones que los galenos que forman parte del Ministerio de Educación.

"En cambio nosotros que le prestamos atención a todos los usuarios, sean afiliados o no, no podemos vivir con un sueldo que no cumple con las necesidades de la cesta básica. Queremos un sueldo acorde para darle necesidades a nuestras familias", declaró.

Falta de insumos

Por otra parte las enfermeras denunciaron que hay deficiencias con el suministro de insumos indispensables para la atención de los pacientes.

Resaltan que actualmente no cuentan con reactivos ni dotación de insumos médicos y aseguran que los pacientes son quienes padecen la deficiencia.

"No contamos con la dotación de tubos, por ejemplo, para hacer una hematología completa. Sabemos que estos instrumentos son importados", manifestó una trabajadora del ente gubernamental.