(VIDEO) Pensionados protestaron en varias zonas de Caracas por pago incompleto. “Son 8 millones, no 2 millones”

18-07-18.-Pensionados protestaron este miércoles en Caracas para exigir el pago completo de su pensión.



Se reportaron protestas en la avenida Nueva Granada, en la avenida Victoria, también en la avenida Urdaneta, a la altura del puente de las Fuerzas Armadas.



“Nada más en efectivo están dando dos millones de bolívares. Yo estoy aquí apoyando a mi papá porque no es justo que les den dos millones cuando en este país no alcanza para comprar nada, queremos el dinero de los pensionados en efectivo completo, que el gobierno gestione.



Maduro, quisiste ganar, ok ganaste, ahora gestiona” expresó María Coromoto Bestilleiro, familiar de un pensionado caraqueño, en un video de Caraota Digital.



“Son 8 millones, no 2 millones”, reclaman los adultos mayores.



#18Jul Av. Victoria #Protesta de #Pensionados bancos de la zona le dicen que no tienen dinero para cancelar y vecinos molestos por falta de agua también los acompañan, cerraron la Av. - @jasori pic.twitter.com/wgqBkdPL6U — Reporte Ya (@ReporteYa) 18 de julio de 2018